CHP'li Öztrak: ABD tarafı Brunson'un serbest bırakılacağını önceden biliyordu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ''Pastör, ABD Başkanı Trump'ın ifadesiyle hiçte fena olmayan bir performansla 24 saatte Türkiye'deki bir hapishaneden alındı ve Beyaz Saray'a getirilmiş oldu. Bunca hazırlığın, karşılamanın hepsi şunu gösteriyor; ABD tarafı Rahip Brunson'un serbest bırakılacağını önceden biliyordu. ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin sırtından böyle bir zafer hikayesi, böyle bir rehine kurtarma operasyonu yazması hikayesine kim imkan verdi?'' dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde toplandı. Toplantının sürdüğü saatlerde, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, ilk olarak bugünün Mustafa Kemal Atatürk'ün 1927 yılında, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 2'nci kurultayında büyük Nutku'nu okumaya başladığı gün olduğunu hatırlattı. Öztrak, ''Bugün yaşadığımız olaylara baktığımızda öyle görünüyor ki ülkeyi yöneten herkesin Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük Nutku'nu bir kez daha okuması gerekiyor'' dedi.

'TRUMP'IN TÜRKİYE ÜZERİNDEN ZAFER HİKAYESİ YAZMASINA KİM İMKAN VERDİ?'

ABD'li Pastör Brunson'un geçtiğimiz Cuma günü tahliye edildiği davaya değinen Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dava sürerken tanıklar ilk duruşmadaki ifadelerini geri çektiler. Sonra duruşmanın sonunda 25 yıl ile yargılanan ve çok ciddi suçlarla suçlanan Pastör kendisinin serbest kalmasına yetecek kadar bir ceza ile cezalandırıldı. Yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı ve Beyaz Saray'a uçmasının yolu açıldı. Aslında daha Perşembe günü ABD medyasında rahibin serbest bırakılacağına dair Beyaz Saray kaynaklı haberler yer almaya başlamıştı. Pastör, ABD Başkanı Trump'ın ifadesiyle hiçte fena olmayan bir performansla 24 saatte Türkiye'deki bir hapishaneden alındı ve Beyaz Saray'a getirilmiş oldu. Bunca hazırlığın, karşılamanın hepsi şunu gösteriyor; ABD tarafı Rahip Brunson'un serbest bırakılacağını önceden biliyordu. ABD başkanı Trump'ın Türkiye sırtından böyle bir zafer hikayesi, böyle bir rehine kurtarma operasyonu yazması hikayesine kim imkan verdi? Onu da ABD başkanından öğrendik. ABD başkanı tüm bunları mümkün kıldığı için AK Parti'nin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a herkesin huzurunda teşekkür etti.''

'KÜÇÜK DÜŞÜRÜLMEYE ÇALIŞILAN YALNIZCA YARGININ BAĞIMSIZLIĞI DEĞİLDİR'

“Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç bir zaman böyle bir küçük düşürücü tiyatroya konu olmamıştı” diyen CHP'li Öztrak şöyle konuştu:

''Küçük düşürülmeye çalışılan yalnızca yargı bağımsızlığımız değildir. Doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin de bağımsızlığıdır. 'Bağımsızlık Benim Karakterimdir' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Beyaz Saray'da 3'üncü Dünya ülke diktatörlüklerinden birisi gibi alay konusu olmuştur. Bu kabul edilemez, sindirilemez bir durumdur.''

'EMPERYALİSTLER TEK ADAM REJİMLERİNİ SEVER'

“Tek adam parti devleti rejimine geçit veren anayasa referandumu sürecinde sürekli bir hususu tekrar ettik” diyen Öztrak, ''Emperyalistler tek adam rejimlerini sever. Çünkü güç ve baskıyla tek adam rejimlerini ikna etmek, kolunu bükmek çok daha kolaydır. Ama kuvvetler ayrılığına dayanan güçlü parlamenter rejimlerde emperyalistlerin ulusal meclisin tamamının kolunu bükmesi mümkün değildir. Önce Almanya ardında da ABD Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulayarak istediğini almıştır. Biz yıllardır AK Parti'ye ‘borç alan emir alır’ diyoruz, bugün geldiğimiz noktada bunun doğrulandığını görüyoruz'' şeklinde konuştu.

'EKONOMİMİZ HER GEÇEN GÜN BİRAZ DAHA KÖTÜYE GİDİYOR'

Ekonomideki son gelişmeleri de değerlendiren Öztrak konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

''Uluslararası Para Fonu'na göre Türkiye'nin 2019 yılında ödeyeceği veya çevirmesi gereken dış borç miktarı 225 milyar dolardır. Yani gayrı safi yurt içi hasılamızın yüzde 35'i kadar bir dış borcu yeniden borçlanacağız ya da yeniden ödeyeceğiz.”

'HASTANELERDE VATANDAŞ AMELİYAT OLAMIYOR'

''Geçmişte kriz yönetmiş bir Hazine müsteşarı olarak bana sorsalar kriz yönetilirken neler yapılmaması gerekir diye ben açıkçası son 2 ayda Saray'ın yaptıklarını sayarım'' diyen Öztrak, ''İşsizlik artmaya devam ediyor. Mevsimlik etkilerden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 11 oldu. Millete tasarruf derken 2019 yılında Saray için ödenek teklif tabanı 2 milyar 818 milyon lira olmuş. Yani geçen yıla göre 3'e katlanmış. Hastanelerde vatandaş ameliyat olamıyor ama Saray ‘ben yine itibardan tasarruf etmeyeceğim’ diyor'' ifadelerini kullandı.

'SANKİ BİLEREK VE İSTENEREK BİR BANKACILIK KRİZİ TETİKLENMEK İSTENMEKTEDİR'

Dış politikasını ciddi bir çıkmazsa sokanların artık suçların telaşı içinde olduğunu söyleyen Öztrak, ''Bu telaşla gündem değiştirmeye çalışıyorlar. Şimdi gündemde Atatürk'ün İş Bankası'ndaki hisseleri var. İş Bankası bilanço büyüklüğüne göre Türkiye'nin en büyük özel bankasıdır. Ziraat Bankası'ndan sonra da en büyük 2'nci bankadır. BDDK başkan yardımcılığı yapmış bir kişi olarak söylüyorum. Bankaların en önemli sermayesi şöhret ve itibarlarıdır. Nitekim bankaların şöhretlerini ve itibarlarını zedelemeye yönelik her türlü işlem bankacılık kanunu ile yasaklanmıştır. Ama AK Parti'nin başkanı hukuk ve kanun tanımamaktadır. Ekonomi çok hassas bir noktadayken ve ani bir çakılmanın tüm işaretleri ortadayken Türkiye'nin en büyük 2'nci bankası üzerinden bir tartışma yürütülmek istenmektedir. Sanki bilerek ve istenerek bir bankacılık krizi tetiklenmek istenmektedir'' dedi.

'ATATÜRK'ÜN VASİYETİ GAYET AÇIKTIR'

İş Bankası'ndaki Atatürk hisselerinin mülkiyeti ve temsili vasiyet, yasalar ve yargı kararları çevresinde belirlendiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP mülkiyetindeki Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi pay senetlerinin yasal düzenlemeyle hazineye devretmeye kalkışması her şeyden önce Atatürk'ün vasiyetinde belirttiği iradesine saygısızlıktır. Atatürk'ün vasiyeti gayet açıktır. Malik olduğum bütün paralar, hisse senetleri ile Çankaya'daki menkul ve gayrimenkul mallarımı CHP'ye aşağıdaki şartlarla terk ve vasiyet ediyorum. Tarih 5 Eylül 1938. Saray'ın bu hukuksuzluğuna karşı çıkmak, hukuk tanımamazlığına karşı direnmek sadece bizim değil tüm parlamentonun sorumluluğunda olan bir husustur.”

'DEMOKRASİ VE HUKUK DEVLETİNDE GELDİĞİMİZ NOKTAYI ORTAYA KOYUYOR'

Bir gazetecinin, ''Cuma günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarına baskılarla ilgili konuşmasının sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İzmir'de yaptığı bir açıklamada 'Hırsızlık yapan 2 belediye başkanını görevden aldığımız için özür diliyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bize teşekkür etmesi lazım. Ben buna yetişemiyorum’ diye bir açıklaması oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna Öztrak, Belediye başkanlarımızın hırsızlık yaptıklarına dair bir mahkeme kararı Soylu'nun elinde var mıdır? Nasıl kalkıp da ‘hırsızlık yaptıkları için aldım’ gibi bir konuşma yapabiliyor?'' diye cevap verdi.



