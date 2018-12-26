CHP'li Özel’den Akar'a cevap: O duruşma salonuna gelecek cesaretin var mı?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hakkında suç duyurusunda bulunup tazminat davası açan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a cevap verdi. Özel, "Restinizi görüyorum. Ben o mahkemede olacağım, şahitlerim olacak. Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk Davası mağdurları, seninle birlikte görev yapmış, seni tanıyan, ciğerini bilen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını şahit dinleteceğim sana karşı. Bu tarihi yüzleşmede o duruşma salonuna gelecek cesaretin var mı yok mu göreceğiz" dedi.

CHP'li Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, "Normal şartlarda eğer suç varsa, suçun işlendiği düşünülüyorsa bu konuda gerekli şikayette bulunulabilir ya da savcılar re'sen harekete geçebilirler. Mahkeme uygun görüyorsa savcının talebiyle dava açılır. Buna uygun olarak dava görülür, bir suç varsa cezaya hükmedilir ve cezaya hükmedilmesinden sonra Cumhurbaşkanı bu cezadan bahsedebilir; ama Türkiye’de hukuk o kadar tersine işliyor ki, önce Cumhurbaşkanı cezadan bahsediyor, sonra bu cezanın verileceği müjdelendikten sonra suçu tarif ediyor, mahkemeler harekete geçiyor, en son bu konuda zarar gördüğü iddia edilen kişi de kendine verilen görevi yerine getiriyor" dedi.

'TALİMATIN ARDINDAN DİLEKÇE VERDİ'

Özgür Özel, "Bakan Akar, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı’nın canlı yayında verdiği talimatın ardından dilekçeyle 500 bin TL’lik tazminat talebinde bulundu" diyerek, şöyle konuştu:

"Tazminat hukukunun temel kuralı şu; Tazminat, alan kişiyi zenginleştirmeyecek kadar, veren kişiyi de fakirleştirmeyecek kadar olacak. 500 bin TL’yi benden alırlarsa ben fakirleşirim, bende böyle bir para yok. Hulusi Akar, şunu iddia ediyor; Ben 500 bin TL alsam da zenginleşmem. Hulusi Akar’a önce sorarlar; 49 yıldır aldığın maaşları biliyoruz, yaşam şeklini biliyoruz. Sen 500 bin TL alsan da zenginleşmeyecek bir servete sahip olduğunu nasıl düşünüyorsun? Senden önceki genelkurmay başkanlarının, emekli olanların 500 bin TL alsalar da zenginleşmeyecek bir durumları var mı, buna bakmak gerekiyor."

'TÜRK MİLLETİNİN TEMSİLCİLERİNE PARMAK SALLAYANA DAVA AÇILABİLİR'

Özel, bütçe görüşmeleri sırasında, Akar’ın milletvekillerine parmak salladığını belirterek, "Ben, ana muhalefet partisinin grup başkanvekiliyim, sen de bir partili bakansın. Seçilmiş Cumhurbaşkanının atadığı teknisyen bakansın, sivilsin. Siyasetin bir parçasısın. Karşısındakini asteğmen, kendini komutan sanan bir yaklaşımla, kendisini Askeri Ceza Kanunu’na savundurtuyor. Kendisine iftira attığımızı, devletin kurum ve organlarını aşağıladığımızı söylüyor. Devletin bir kurumunu aşağılama yok. Eğer öyle bir şey varsa, bunu kendisi yapmaktadır. Atanmış bir Milli Savunma Bakanı düşünün ki, parlamentodan güvenoyu almamış bir Milli Savunma Bakanı, yılda bir kez girebileceği bir parlamentoya, bütçe sırasında geliyor, her birisi seçilmiş milletvekillerinden olan 142 milletvekilliği olan bir gruba bağırıyor, çağırıyor. Eğer bir dava açılacaksa, Türk Milleti'nin temsilcilerine parmak sallayan, hakaret eden, onlara emir vermeye çalışan bir eski askerin bu tutumu karşısında açılabilir" dedi.

BAHÇELİ'YE CEVAP

Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sözlerini de değerlendirerek şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli’nin değerlendirmeleri çok enteresan satır araları içeriyor. Örneğin benimle ilgili değerlendirmeler yaptıktan sonra, tılsımlı bir kelime vardı, 'çözüm' dedi. Bahçeli’nin en büyük fobisi, en büyük tepkisi 'çözüm' kelimesine ve çözüm sürecine. Bahçeli’ye hatırlatalım. 'Çözüm sürecinin Kara Kuvvetleri Komutanı kim Sayın Bahçeli?', 'Askere 'duyma, görme, önünden de geçse elleme' diyen Kara Kuvvetleri Komutanı kim?' Ona talimatı veren saray, şimdi aynı saraydan talimat alıyorsun. Okuduğun prompterdaki metinler bile sarayda yazılanlarla aynı. Peki saray 'teröriste dokunma' dediğinde, bu emri yerine getiren kim? Kara Kuvvetleri Komutanı. Genelkurmay Başkanı olunca çok sevindin. Gittin ona bir silah, bir Kuran, bir bayrak hediye ettin. Bahçeli, 'Sayın Akar, bayrağa sahip çıkmıştır, Kuran’a sahip çıkmıştır, silaha sahip çıkmıştır' dedi. Bilmem bilir misin, bilmiyorsan duyunca ne yapacaksın? Biliyorsan Hulusi Akar’a laf mı sokuyorsun? Hulusi Akar’ın darbeden sonra verdiği şikayet dilekçesi ve mahkemeye yolladığı ifadesinde, Bahçeli’nin kendisine hediye ettiği silahın darbe gecesi kaybolduğunu söylüyor. Hulusi Akar, verdiğin silaha sahip çıkamamış, inşallah diğer verdiğin hediyelere de sahip çıkamadığını önümüzdeki günlerde tecrübe etmeyiz."

'MHP'Yİ İKİ PARÇAYA AYIRMIŞ LİDER'

"CHP'de bu yaşadıklarımızdan sonra bir kişi çıkıp da 'Özgür Özel yanlış yaptı' demedi" diyen Özel, "İl başkanlıklarımızın, milletvekillerimizin telefonları kilitlendi. Biz bir bütün olarak durduğumuz yerde duruyoruz. Siz nerede duruyorsunuz? 30 büyükşehirden 27’sine aday çıkaramayan, yüzde 18’lerden baraj altına gelmiş, ittifakla AKP’nin paçasına tutunmuş bir muhalefet partisi. Milliyetçi Hareket Partisi’ni, Alpaslan Türkeş’ten tek parça teslim almış ama iki parçaya ayırmış bir lider. Diyor ki ‘siyasi itibar’. Gidin bakın bakalım bundan 3 yıl önce size oy veren seçmen kitlenizdeki itibarınız nedir?" diye konuştu.

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