CHP'li Müzeyyen Şevkin taşeronlar için soru önergesi verdi

ADANA, () - CHP Adana Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Müzeyyen Şevkin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Türk Hava Yolları'nda taşeron statüsüyle çalışan binlerce kişinin kadro umutlarının söndürüldüğünü söyledi.

Milletvekili Şevkin konu ile ilgili soru önergesi verirken, son açıklanan taşeron sisteminin Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve buna benzer kurumları kapsamamasının birçok kurumda olduğu gibi havalimanlarında çalışanları da kaygılandırdığını ifade etti. Şevkin tarafından TBMM'ye verilen ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlandırılması talep edilen soru önergesinde şu sorulara yer verildi:

"DHMİ çalışan toplam taşeron işçi sayısı kaçtır? Taşeronları 'belediye, hastane veya bakanlıklarda çalışıyor' şeklinde ayırt etmek eşit iş, eşit ücret ve çalışma barışı ilkesiyle bağdaşmakta mıdır? Havalimanlarında çalışan taşeronların kadroya alınmamalarının sebebi nedir? Bir devlet kurumu olan DHMİ ve KİT'lerde olduğu gibi belediyelerde çalışan memurlar da 657 sayılı yasa kapsamındadır. Belediyelerdeki taşeronlar kadroya alınırken DHMİ ve KİT'lerdeki taşeronlara neden kadro verilmemektedir? Çalışanlar arasında ayrım yapılan bir sistemin adaletli olduğu düşünülebilir mi? Özellikle taşra havalimanlarında sosyal güvenceden yoksun, düşük ücretle çalışan güvenlik personelleri ile diğer taşeron çalışanların kadroya alınmasıyla ilgili bir çalışmanız mevcut mudur? Korunmada devlet, savunmada özel şirket olarak lanse edilen THY çalışan taşeron işçiler için yeni bir düzenleme ve kadro ile ilgili bir çalışma yapılacak mıdır? Diğer kurum ve kuruluşlar ile KİT'lerde çalışan taşeron işçiler arasındaki gelir adaletsizliği, iş güvencesi, sendika ve sosyal güvence ayrımına ilişkin görüşleriniz nelerdir?"

FOTOĞRAFLI