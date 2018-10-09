CHP'li kadınlar İsmet İnönü'ye doğduğu evde sahip çıktı

İZMİR'de CHP Kadın Kolları İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin Kızılcahamam'da yaptığı konuşmada 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye eleştirilerde bulunması üzerine İnönü'nün doğduğu, Konak'taki tarihi bina önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. İsmet İnönü Anı Evi'nde gerçekleşen basın açıklamasında knouşan Konak Belediye başkanı Sema Pekdaş, İsmet İnönü'nün ömrünü milli mücadeleyle geçirmiş, savaşlar nedeniyle babası ve oğlununun cenaze törenine dahi katılamamış bir vatansever olduğunu söyledi.

Konak'ta Anı Evi'nin önündeki basın açıklamasına CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, ilçe kadın kolları başkanları ile ilçe örgütlerinden kadınlar katıldı. Başkan Pekdaş açıklamasında Büyük Atatürk ve silah arkadaşı İsmet İnönü hakkında konuşanların önce aynaya bakıp kendine gelmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bağımsız bir ülke yaratmak idealiyle, ömrü cepheden cepheye koşarak geçenlerin yarattığı Cumhuriyet kazanımları bir bir satılıyor. Fabrikalar ve yaratılan değerler yok ediliyor. Kötü bir mirasyedi gibiler. O yokluk dönemlerinde ülkenin borcunu öderken, bir taraftan da yatırım yapanlar hakkında söz söylerken daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Minnettarlıklarını söylemeleri gerekirken, onları küçük düşürecek şekilde yargılamaya kalkmak hiçbir vicdana sığmaz. Biz onları saygıyla ve minnetle anıyoruz. Onlar canlarını verdiler ve bu ülkenin bağımsız bir Cumhuriyet olması için çaba gösterdiler. Delikli kuruşun bile hesabını verdiler. Şimdi pervasızca harcama yapanlar, hesap veremeyenler bu tür açıklamalar yapıyor. Biz kadınlar Büyük Atatürk ve İsmet İnönü'ye aynı zamanda bir kadın devrimi gerçekleştirdikleri için de borçluyuz. Saygı ve minnetle anıyoruz."

'BİZ YOLUMUZDAN DÖNMEYİZ'

CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmet İnönü'ye söylediği sözlerin yüreğinde vatan sevgisi olan herkesin içini acıttığını öne sürerek, "Bu ülke için yaptıkları hiçbir zaman unutulmaz. Biz kadınlar için bunları unutmak mümkün değildir. Bugün biz burada toplanabiliyorsak, bu açıklamayı yapabiliyorsak, istediğimiz zaman, istediğimiz kişiyle evlenebiliyorsak bunları Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü sayesinde yapıyoruz. Bu nedenle bir kez daha diyoruz ki, biz yolumuzdan dönmeyiz. Asla ve asla kabul etmiyoruz. Onlarla birlik ve beraberlik içinde olacağımıza söz veriyoruz. Bundan sonra da hep birarada olacağız ve gerekeni yapacağız" dedi.



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