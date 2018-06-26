CHP'li Göker, Burdur'da yurt dışı oylarıyla seçildi

Mesut MADAN/BURDUR, () - CHP Burdur Milletvekili ve birinci sıra adayı Mehmet Göker, yurt dışı oyların paylaştırılmasıyla İYİ Parti adayı Osman Kurt'u 193 oyla geçerek, TBMM'de Burdur'u yeniden temsil etme hakkını kazandı. Burdur'da resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 2, CHP ise 1 milletvekili çıkardı.

24 Haziran Milletvekilliği Genel Seçimi'nde sandıkların kapanmasının ardından yapılan oy sayımlarında Ak Parti adayları Bayram Özçelik ve Yasin Uğur'un seçilmesi kesinleşti. Üçüncü milletvekilliği için ise İYİ Parti adayı Osman Kurt ile CHP adayı Mehmet Göker arasında yarış yaşandı. Yapılan sayımlarda bazen Osman Kurt, bazen de Mehmet Göker öne geçti.

Seçimin sonucunu ise yurt dışı oyların dağıtılması belirledi. Yapılan dağıtımda CHP'ye 928, İYİ Parti'ye 212 oy düştü. Yurt dışı oylar dağıtılmadan önce İYİ Parti 34 bin 484, CHP ise 33 bin 961 oy aldı. Yurt dışı oyların eklenmesiyle CHP'nin oy sayısı 34 bin 889, İYİ Parti'nin oy sayısı ise 34 bin 696 oldu. Bu sonuçla CHP adayı Mehmet Göker, Osman Kurt'un önünde 193 oy farkla milletvekili seçildi. Mehmet Göker, 25 ve 26'ncı dönemin ardından 27'nci dönemde de CHP Burdur milletvekili olarak TBMM'de görev yapacak.

Diğer yandan Ak Partili Bayram Özçelik ise 22, 23, 24 ve 26'nın ardından 27'nci dönemde de seçilerek 5 dönem TBMM'de görev yapan isim olarak Burdur siyasi tarihinde bir ilki başardı.

Burdur'da



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