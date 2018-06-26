CHP'li Erol: Genel Merkez önünde oturma eylemi yapacağım

Erkan BAY/ELAZIĞ, ()- CHP Elazığ Milletvekili seçilen Gürsel Erol, 24 Haziran seçiminde partisinin aldığı oylarda bir başarı elde edilmediğini ifade ederek, "Yarın sabah Ankara'ya gideceğim. CHP'nin olağanüstü bir kurultaya gitmesi ve istifalarla ile ilgili bir genel merkezin önünde oturma eylemi başlatacağım" dedi.

24 Haziran seçimlerinde CHP'den Elazığ Milletvekili seçilen Gürsel Erol, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere basın toplantısı düzenledi. Seçim bölgesi Elazığ'da gazetecilerle bir araya gelen Erol, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalara katılmadığını ifade ederek, "Bir partinin başarısı ve başarısızlığı iktidar olup veya olmamakla değerlendirilmelidir. 70 yıldır iktidar olamayan bir partinin bugün oy kaybının iktidar olan bir partinin oy kaybıyla bir değerlendirme yapılmasını doğru bulmuyorum. Genel merkez koridorlarında ünvanlarını koruyarak CHP'yi her seçim sonrası bu mağduriyete mahkum edenler ile bizim gibi halka yönelerek halkın içinden gelen siyasetçileri ve CHP'nin gerçek değerlerini taşıyan insanların yüzleşmesi gerekmektedir" diye konuştu.

'OTURMA EYLEMİNE CHP'YE GÖNÜL VEREN HERKESİ BEKLİYORUM'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, önünde yarın oturma eylemi başlatacağını duyuran CHP'i Gürsel Erol, "Yarın sabah Ankara'ya gideceğim. Genel Merkez yöneticilerimizin olağanüstü bir kurultaya partinin götürülmesi ve istifaları ile ilgili bir oturma eylemi başlatacağım. Ve buna Türkiye genelindeki bütün Cumhuriyet Halk Partisine gönül veren vatandaşları bekliyorum. Herkes bu eyleme destek vermeli. Bu mantık ve bu anlayışla 70 yıldır iktidar yapamadığımız CHP'yi iktidar yapma şansımız yok. Herkesin şunu çok iyi bilmesi gerekir ki, bu parti Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partidir. Koltuk adamlığını bırakıp dava adamlıklarına dönecek siyasetçilerin önünü açmak için yarın saat 11'den itibaren genel merkezin önünde oturma eylemi yapacam" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Erol, 9 seçimdir kaybedilen seçim sonuçlarının aynı mantık ve aynı düşünceler ile değerlendirmelerin yapılmasının insanların akılları ile dalga geçmek olduğunu da ifade ederek, "Siyasi hiçbir kaygım yoktur. Benim birinci önceliğim bu partinin varlığını korumaktır" dedi.



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