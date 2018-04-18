CHP'li Altay: Mübarek bir iş daha yapıp, toplumu beladan kurtaracağız

Nursima KESKİN/ANKARA, () - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da erken seçime gidileceği açıklamasına ilişkin "Ramazan Bayramı'nın peşine geliyor. Mübarek aydan sonra bir mübarek iş daha yapacağız. Toplumu bir beladan kurtaracağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran Pazar günü erken seçim yapılmasına karar verdiklerini duyurmasının ardından TBMM'de açıklama yaptı. CHP'li Altay, seçim tarihinin 24 Haziran olmasında fayda olduğunu belirterek, "Söz konusu Erdoğan'ın hırsıysa hiçbirinin önemi yok Türkiye'de. Çocuklarımızın durumunu ayrı tutarsak 24 Haziran olmasında büyük fayda var. Birincisi zaten çok kırılgan, pert olmuş ekonomi var. 5 aylık seçim belirsizliği ekonomiyi daha da allak bullak eder. Bu da milletimize yansır. Milletin zarar görmemesi adına düşünüldüyse benim görüşüm şu. AK Parti özellikle Erdoğan, toplumun nezdinde sürekli güç, destek kaybediyor. Bir inişte. İnişi devam ederken, mevcut gücünü koruyarak muhafaza ederek, sandıktan çıkabilmeyi umut ediyor" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4- 5 ay önce erken seçimin kaçınılmaz olduğunu söylediğini hatırlatan Altay, "Hep birlikte yaşayarak, göreceğiz ki 24 Haziran'da Türkiye sırtındaki bu ağır yükü atacak ve yeniden demokrasi kazanacak. Genel başkanımız 4- 5 ay önce seçimin kaçınılmaz olduğunu söylemişti. 24 Haziran Ramazan Bayramı'nın peşine geliyor sanıyorum. Güzel olacak. Bu mübarek aydan sonra bir mübarek iş daha yapacağız. Toplumu bir beladan kurtaracağız" dedi.