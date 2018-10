CHP İl Başkanı Yücel: Atatürk'ün vasiyetine ihanet etmeyin

İZMİR, ()- CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, partisinin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri ile ilgili açıklamalara tepki gösterdi. Yücel, "Cumhuriyetimizin banisi Aziz Atatürk'ün vasiyetini korumak için her türlü mücadeleyi vermeye hazırız. Elinizi İş Bankası hisselerinden çekin. Atatürk'ün vasiyetine ihanet etmeyin" ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de desteklediklerini belirttiği, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devredilmesi konusunda açıklama yaptı. Atatürk'ün 5 Eylül 1938 tarihli vasiyetnamesinde, "Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleriyle Çankaya'daki menkul ve gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne atideki şartlarla terk ve vasiyet ediyorum: Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi, İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır... Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya, Türk Tarih ve Dil kurumlarına tahsis edilecektir" ibaresinin yer aldığını belirten Yücel açıklamasında şunlara yer verdi:

"Cumhuriyetimizin banisi Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tartışmaya mahal olmayacak açıklıkla şahsına ait İş Bankası hisselerini Cumhuriyet Halk Partisi'ne bıraktığını vasiyet etmişti. Herhangi bir yasal düzenleme değil. Büyük kurtarıcımızın, ebedi önderimizin mirası. Peki bir gelir elde ediyor mu CHP bu mirastan? Elbette hayır. Hisselerin tüm geliri aynı vasiyet gereği Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na bırakılıyor. Üstelik bu vasiyet anayasal bir hüküm bugün. Anayasamızın 134'üncü maddesi bakın ne diyor; 'Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk'ün vasiyetnamesinde belirtilen mali menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir.' Ne anlama geliyor bu? İş Bankası hisselerini CHP'ye bıraktığı, Ata'mızın vasiyetinin anayasal güvenceye alındığı anlamına geliyor."

Geçmişte de benzer girişimlerde bulunulduğunu, ancak yargıdan döndüğünü belirten Yücel, bu konuda kesinleşmiş mahkeme kararları olduğunu vurguladı. "Ülkede yaşanan krizi, zamları, enflasyonu ve AKP'nin kötü yönetimini gündemden düşürmek, gündemi değiştirmek için bu tartışmalar ortaya atılıyor" diyen Deniz Yücel, "İzmir'in Cumhuriyet sevdalıları olarak uyarıyoruz. Cumhuriyetimizin banisi Aziz Atatürk'ün vasiyetini korumak için her türlü mücadeleyi vermeye hazırız. Elinizi İş Bankası hisselerinden çekin. Atatürk'ün vasiyetine ihanet etmeyin" ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAFLI