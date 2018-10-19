CHP'den 2014'te istifa eden Ergün Özgün'ün adaylık başvurusu kabul edilmedi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - İZMİR'de, 2014 yerel seçimlerinde CHP'den aday gösterilmediği gerekçesiyle partiden istifa ederek, bağımsız aday olan Menderes Belediyesi eski Başkanı Ergün Özgün, 2019 seçimi için CHP'den aday adayı olmak istedi; ancak İl Başkanı Deniz Yücel, başvuru dosyasını almadı. Yücel, 2014'teki olayların, örgütün ve İzmir kamuoyunun hafızasında olduğunu, bu nedenle başvuruyu kabul edemeyeceğini söyledi.

CHP'nin 2014 yerel seçimlerinde aday göstermediği Ergün Özgün, partiden istifa ederek, bağımsız belediye başkan adayı oldu. CHP Ahmet Pala ile AK Parti ise Bülent Soylu ile yarışa katıldı. Ergün Özgün, seçimlerde 4 bin 357 oy aldı. CHP, Menderes'te 349 oyla belediyeyi AK Parti'ye kaptırınca eleştirilen kişi Özgün oldu. CHP'lilerin seçim kaybettirdiği iddiasıyla eleştirdiği Özgün, yıllar sonra yeniden partisine dönme kararı aldı. Bir kez daha CHP'den Menderes belediye başkan aday adayı olmak isteyen Ergün Özgün, dosyasını İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e vermek istedi. Yücel ise Özgün'ün dosyasını almadı. Ergün, "Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile aramızda bir çelişki vardı. O çelişkilerin yansımaları olarak da bugün İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, başvuru dosyasını teslim almayacağını söyledi. Ben de kendisine partinin, genel başkanın ve genel başkan yardımcılarının Türkiye’de üye olsun, olmasın herkesin başvuru yapabileceği yönündeki genelgesini hatırlattım. Fakat kendisi il başkanı olarak dosyayı kabul etmeyeceğini, almayacağını söyledi. Ben de kendisine beni tanıyıp tanımadığını sordum. Beni tanımadığını belirtti. İlk defa konuştuğumuzu söyledi. Ben de 'O halde ben sizin yanınıza gelmeden kanıyı oluşturmuşsunuz. Bu bir karar değil talimat' dedim" diye konuştu.

'PARTİNİN YETKİLİ ORGANLARI DEĞERLENDİRECEK'

O talimatın sahibinin de muhtemelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu olduğunu dile getirem Özgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü Kocaoğlu'nun, 2014 yılında yanlış ve hatalı politikaları nedeniyle CHP İzmir’de bir çok ilçede seçimi kaybetti. Aziz Kocaoğlu tarafından doğrudan atanan belediye başkanları seçimi kaybetti. CHP seçimi kaybetmedi. Menderes’te seçimi kaybeden Aziz Kocaoğlu ve onun adayıdır. CHP İzmir İl Başkanı genelgelere aykırı olarak da benim adaylık başvurumu kabul etmeyeceğini söyledi. Zorla dosyamızı il başkanlığına verme durumumuz yok. Partimizin yetkili organları, bu durumu değerlendirecektir. İl Başkanı'nın tasarruf yetkisinin nereye yaslandığını, genel merkez değerlendirecektir. İzmir’de hala Aziz Kocaoğlu’nun söyledikleri ön planda değerlendiriliyor. 2014’te yapılan yanlışların aynısın devam etmesini istemiyoruz. O dönemde yanlış yapanlar hala yanlış yapmaya devam ediyor İzmir siyasetinde."

İl Başkanı Deniz Yücel ise Ergün Özgün'e "2014 yılındaki olaylar örgütün ve İzmir kamuoyunun hafızasında. Başvurunuzu kabul edemem; ancak siz örgüte destek verebilirsiniz. Kapımız herkese açıktır. Ancak başvurunuzu kabul edemem. Üyelik başvurunuzu alabilirim. Bu konudaki takdir Genel Merkez'indir" dedi.

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