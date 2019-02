Çavuşoğlu: KKTC çevresinde 2 gemiyle sondaja başlayacağız

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, "Türkiye'de ne kadar bölücü, hain, ne kadar PKK'lı, YPG'li, FETÖ'cü, DHKP-C'li ve ne kadar terör örgütü varsa karşımızdaki 'zillet ittifakı'nın içinde yer alıyor" dedi. Çavuşoğlu, ayrıca gelecek günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) çevresinde 2 gemiyle sondaja başlanacağını, Karadeniz'deki geminin de oraya kaydırılacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Aydın'daki kır bahçesinde, iş dünyası temsilcileriyle buluştu. Toplantıya AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 'cumhur ittifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Savaş ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Savaş, Aydın'da esnafın, işçinin ve kent sakinlerinin dertli olduğunu kaydederek, 31 Mart'ta tarihi zafer kazanacaklarını söyledi. Bakan Çavuşoğlu ise buluşmadaki konuşmasında, Türkiye ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 'Millet ittifakı'na yönelik eleştirilerde bulunan Çavuşoğlu, "Türkiye'de ne kadar bölücü, hain ne kadar PKK'lı, YPG'li, FETÖ'cü, DHKP-C'li ve ne kadar terör örgütü varsa karşımızdaki 'zillet ittifakı'nın içinde yer alıyor. FETÖ, bu işin oyun kurucusu. Bu işin koordinatörlüğünü FETÖ yapıyor. Geçtiğimiz seçimlerde de aynı şeyi yaptı. FETÖ'nün onların içinde olmadığından şüphesi olan var mı? Ne kadar ülkeyi bölmek isteyen terör örgütü varsa hepsi işin içindedir. Biz o yüzden bu ittifaka, 'zillet ittifakı' diyoruz. Aydın'da bizim açımızdan çok güzel bir uyum var. Aydın'ın AK Parti ve MHP'li 2 il başkanına da çok teşekkür ediyorum. Uyumun olduğu yerde huzur olur. Birlik beraberliğin olduğu yerde iş olur, bereket olur. Derdimiz memleket. Memleket işin gönül işidir" diye konuştu.

'HİÇBİR BELEDİYE ARASINDA AYRIM YAPMADIK'

CHP'li belediyeleri de eleştiren Bakan Çavuşoğlu, Muğla ve Bodrum'un, kendisine 1994 yıllarındaki İstanbul'u hatırlattığını belirterek, şunları söyledi:

"Dün Muğla'daydım. Orada aylardır su kesiliyormuş. Bodrum'da her yerde çöp var. Bodrum'a gelen benin misafirlerim, dış ülkelerin üst düzey yöneticileri buraları eleştiriyor. Muğla ve Bodrum, bana 1994 yıllarındaki İstanbul'u hatırlattı. 200 kilometre öteden o zamanki teknolojiyle Recep Tayyip Erdoğan su getirdi. Bugünün teknolojisiyle sen istersen bin kilometreden su getirirsin. Bu çağda Muğla, Bodrum ve Aydın gibi bir ilin bu sorunları yaşaması gerçekten utanç vericidir. Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel, suyu ucuzlattığı gibi güneş panelleri yaparak, çiftçinin sulama suyunu bile bedava getirdi. Bunlar işi bilmeyen, hiçbir derdi olmayan, çaresiz, zavallı insanların bahanesidir. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları 18 yıldan beri Türkiye'de hiçbir belediye arasında ayrım yapmamıştır. Bize her zaman şu talimatı verir. 'Bölgenizdeki belediyeler arasında ayrım yapmayın. Bizden olsa da olmasa da o belediyeleri halk seçmiştir. Onlar da halka hizmet edecektir. Size getirdikleri projelere destek verin'. Antalya'daki belediyeler de biliyor ki biz hiçbir zaman ayrım yapmadık. Biz yapmadık, yapmayız da bunu da doğru bulmuyoruz. Ama onlar beceriksizlerini bize fatura etmesinler. Ama artık yeni bir sayfa açıldı. Yerel yönetimlerde parti ön plana alınır ama şehri yönetecek insanlara oy vermek lazım."

'AKDENİZ'DE TÜRKİYE'SİZ BİR ŞEY YAPILMAZ'

Dünya ve Avrupa ülkeleri ile ilişkilere de değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gelecek günlerde KKTC çevresinde 2 gemiyle sondaja başlanacağını, Karadeniz'deki gemiyi de oraya kaydıracaklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

'Akdeniz'de Türkiyesiz hiçbir şey yapılamaz. Buna asla müsaade etmeyiz. Rusya ve diğer ülkelerle her konuda anlaşamayabilirsiniz ama ilişkilerimizi geliştirmek her zaman bizim yararımızadır. Batılılar, 'Sizinle müttefikiz neden Rusya ile ilişki kuruyorsunuz?' diyebilir. Bugünlerde aramızda bir gerginlik olabilir ama o NATO ülkesi ülkelerin çoğu Rusya ile bizden daha iyi ilişkiler içindeler. Biz doğal gaz ihtiyacımızın yüzde 50'sini Rusya'dan alıyoruz. Avrupa ülkeleri doğal gazın yüzde 80 veya 90'ını almaktadır. Almanya bizden daha fazla alıyor. Son zamanlarda ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'ya yüklenmesinin sebebi de budur. Sen alırken iyi, ben ilişki kurarken problem var. Bu bölgede bu coğrafyada yaşıyorsanız kriz dönemlerini çok iyi bastırmanız lazım. Kriz yönetiminde dünyada en önemli aktörüz. Yanıbaşımızda Suriye'de biz olmasaydık halen binlerce insan ölmeye devam edecekti."

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak sürdürüldü. Bakan Çavuşoğlu, toplantının ardından Kuşadası'na geçti.

