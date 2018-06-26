Çankırı milletvekilleri mazbatalarını aldı

ÇANKIRI'da AK Parti'den Meclis'e girmeye hak kazanan milletvekilleri, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını aldı.24 Haziran seçimlerinde Çankırı’da AK Parti’den Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girmeye hak kazanan milletvekilleri Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Salim Çavitcioğlu, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını aldı. Milletvekilleri Akbaşoğlu ve Çivitcioğlu’na mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Abdulgani Tanboğa verdi.AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, "24 Haziran 2018'de AK Parti'mizin milletvekili adayı iken bugün 26 Haziran 2018'de milletvekili olduğumuzun belgesi olan mazbatalarımızı alarak Çankırı milletvekili olduğumuzu beyan ettik. Şükürler olsun kazasız, belasız bu süreci geçirdik. Bu saatten sonra Çankırımızda bize oy veren vermeyen herkesin milletvekiliyiz. Bizim için herkes kıymetlidir. Çankırımıza hizmetlerimiz devam edecektir" dedi.AK Parti Çankırı Milletvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu ise "Çankırı'yı temsil etmenin büyük sorumuluğu içindeyiz. Bize bu teveccühü gösteren Çankırılı hemşehrilerime teşekkürlerimi arz ediyorum. Çankırı daha büyük ve daha güçlü Çankırı olacak. Türkiye daha güçlü ve büyük olacak. Büyük ve güçlü Türkiye öncülüğünde adil ve merhametli bir dünya kurulacak. Tüm hemşehrilerime selam ve sevgilerimi iletiyorum." diye konuştu.

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