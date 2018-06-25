Çankırı'da Ak Parti 2 milletvekili çıkardı

ÇANKIRI'da oy sandıklarının tamamının sayımı tamamlanırken, kesin olmayan sonuçlara göre 2 milletvekilini de Ak Parti kazandı.Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Seçimi'nde Çankırı'da kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti’den Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Salim Çivitcioğlu yeni dönemin milletvekili oldu.Muhammet Emin AKBAŞOĞLU (Ak Parti): Ailesi Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinden olan Muhammet Emin Akbaşoğlu, 06.10.1968’de İstanbul’da doğdu. Küçükköy İmam Hatip Lisesi’nden sonra lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Ayrıca Halkla İlişkiler Bölümü’nü bitirdi.Gaziosmanpaşa Milli Gençlik Vakfı (MGV) İlçe Başkanlığı, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. 27 Mart 1994 seçimlerinden sonra Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde özel kalem müdürü ve müfettiş olarak, 2003 yılından itibaren Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda hukuk müşaviri ve 1. hukuk müşaviri olarak görev yaptı.25 ve 26'ncı yasama döneminde Çankırı milletvekili seçildi. 26'ncı yasama döneminde TBMM Anayasa Komisyonu kâtip üyesi olarak görev yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İnsan Hakları Hukuku’nda yüksek lisans yapan, İngilizce ve Arapça bilen Akbaşoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.Salim ÇİVİTCİOĞLU (Ak Parti): 22 Ekim 1970 tarihinde Çankırı’da doğdu. İlkokulu Kurtuluş İlkokulu’nda, ortaokulu Dr. Refik Saydam Ortaokulu’nda, liseyi de Çankırı Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimini Konya’da aldı. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Ziraat Mühendisi unvanıyla mezun oldu.1992 yılından bu yana Çankırı ve Kastamonu illerinde traktör bayiliği yapmaktadır. Ayrıca kendisine ait arazilerinde tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle de uğraşmaktadır. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası üyesidir. Mimar Seçil Çivitcioğlu ile evli ve 2 çocuk babasıdır.

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