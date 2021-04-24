Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kimdir? Aslen Nereli, Kaç Yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ille Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine yeni bir isim getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Vedat Bilgin getirildi. Bilgin'in kim olduğu ve kariyer hayatı ise çok merak edilmeye başlandı.

Resmi Gazete'nin geçtiğimiz günlerde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, mükerrer sayıda yayımlanan karar ile Vedat Bilgin atandı. Bilgin’in atandıktan sonra kim olduğu araştırılmaya başlandı. Vedat Bilgin kimdir, nerelidir, kaç yaşında ? Soruları sorulmaya başlandı. Bu soruların cevabı sizler için haberimizde.

Vedat Bilgin Kimdir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanan yeni Bakan Vedat Bilgin, 22 Eylül 1954'te Bayburt'ta dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamlayan Bakan Vedat Bilgin ardından üniversite eğitimi için Ankara'ya giderek burada Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini tamamladı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "Şehirleşme ve Sanayileşme İlişkileri" konusunda yüksek lisans çalışmasını, "Türkiye'de Sanayileşme Politikaları ve Demokratikleşme Süreci" adlı çalışaması ile İktisat Sosyolojisi alanında doktorasını başarı ile tamamlayan Vedat Bilgin, York Üniversitesinde bir süre bulundu ve burada misafir öğretim üyesi olarak yer aldı. Michigan Üniversitesinde "Orta Doğu Toplumlarında Modernleşme Sorunları" konulu uluslararası çalışmada bulundu.

Vedat Bilgin, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Üyeliği yaptı. Bilgin aynı zamanda çok sayıda önemli görevlerden bulunurken bunların bazıları şöyle; TCDD Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı ve Başbakan Başdanışmanlığı görevlerinde yer aldı.

26. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili olan yeni Bakan Bilgin, bir süre önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, evli ve iki çocuk babasıdır.