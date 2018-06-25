Bursa'da AK Parti 11, CHP 5, MHP 2 ve İYİ Parti 2 milletvekili çıkardı

BURSA'da, 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti 11, CHP 5, MHP 2, İYİ Parti 2 milletvekili çıkardı.

İki seçim bölgesine ayrılan ve 2 milyon 147 bin 725 seçmeni bulunan Bursa'da, 32'si seyyar 6 bin 326 sandıkta oy kullanıldı. Seçimlerde 7 bin 255 polis ve jandarma görev yaptı. Oy tasnifinin sonunda, resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'den Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Mustafa Esgin, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, Vildan Yılmaz Gürel, Zafer Işık, Muhammet Müfit Aydın ve Atilla Ödünç; CHP'den Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal ve Yüksel Özkan; MHP'den İsmet Büyükataman ve Mustafa Hidayet Vahapoğlu; İYİ Parti'den ise İsmail Tatlıoğlu ve Ahmet Kamil Erozan milletvekili oldu.

Bursa'da 26'ncı dönemde TBMM'ye AK Parti 11, CHP 5 ve MHP 2 milletvekili göndermişti.

BURSA AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ

Hakan Çavuşoğlu (AK Parti): 1972'de Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde doğdu.1990 yılında Biga İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Çavuşoğlu, ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 19 Temmuz 2017 tarihinde Başbakan Yardımcısı olarak atandı. İyi düzeyde Yunanca, orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Çavuşoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mustafa Esgin (AK Parti): 1966'da doğdu. Anne tarafı Mustafakemalpaşalı, baba tarafı Karacabeyli bir ailenin çocuğu olarak Osmangazi'de büyüdü. Bursa Erkek Lisesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Sağlık Sektör Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Doruk Sağlık Grubu'nun Medikal Direktörlüğünü yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Refik Özen (AK Parti): Kosova'dan göç eden bir ailenin çocuğu olarak 1975'te Bursa'da doğdu. Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu. Gıda sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde ticaret hayatında yer alan Özen, BTSO Gıda Komitesi Başkanı olarak görev aldı. Özen, evli ve 3 çocuk sahibidir.

Emine Yavuz Gözgeç (AK Parti): Bulgaristan muhaciri bir babanın ve Kosovalı bir annenin çocuğu olarak 1969 yılında Bursa'da doğdu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Ak Parti Bursa İl Başkanlığı'nda çeşitli birim başkanlığı görevlerinde bulundu. 2014 yılında Bursa İl Kadın Kolları Başkanlığı'na atandı. 25 ve 26'ncı Dönem Bursa Milletvekili olarak seçildi. Gözgeç, evli ve 1 çocuk annesidir.

Ahmet Kılıç (AK Parti): 1986'da Bursa'da doğdu. Uludağ Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde ön lisans, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans öğrencisidir. İnşaat sektöründe yer alan aile şirketinde ticaret hayatına devam eden Kılıç, iyi seviyede İngilizce, orta seviyede Arapça bilmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Efkan Ala (AK Parti): 1965 tarihinde Erzurum'un Oltu ilçesinde dünyaya geldi. 1987'de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde İktisat alanında yüksek lisans yaptı. 61, 62 ve 64'üncü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde İçişleri Bakanı olarak görev aldı. 65'inci Hükümet'te de İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. İyi derecede İngilizce bilen Ala, iki çocuk babasıdır.

Osman Mesten (AK Parti): 27 Temmuz 1971'de Keles ilçesinde doğdu. Bursa İmam Hatip Lisesi eğitimi sonrası İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26'ncı Dönem Bursa Milletvekili seçildi. Arapça ve İngilizce bilmekte olup evli ve 3 çocuk babasıdır.

Vildan Yılmaz Gürel (AK Parti): 1976'da İnegöl'de doğdu. İstanbul Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2001 yılından itibaren İnegöl'de serbest avukatlık ve hukuki danışmanlık yaptı. Evli ve 3 çocuk ailesidir.

Zafer Işık (AK Parti): 1972 yılında Artvin kökenli bir ailenin mensubu olarak Gemlik'te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Gemlik'te tamamladı. Anadolu Üniversitesi Bilecik Yüksek Okulu Makine Bölümü'nden mezun oldu. Gemlik Ticaret Odası Meclis Üyesi olan Işık, denizcilik, tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle iştigal eden şirketler grubu ile ticaret hayatında yer alıyor. İyi derecede İngilizce bilen Işık, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Muhammet Müfit Aydın (AK Parti): 1954 Ağrı doğumludur. İlk ve ortaokulu Bitlis'te, liseyi Siirt'te okudu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mevzun oldu. 1 Kasım 2015 seçimlerinde 26'ncı Dönem Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Orta düzeyde Arapça bilen Aydın, evli ve 5 çocuk babasıdır.

Atilla Ödünç (AK Parti): 1977 yılında, 4 kuşaktır Bursa'da yaşayan bir ailenin ferdi olarak Gürsu'da doğdu. 1999'da Osmangazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. İnşaat Mühendisliği Yapı Bilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. 2003 yılında kurduğu İnşaat Mühendisliği firmasıyla iş dünyasında yer alan Ödünç, İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

BURSA CHP MİLLETVEKİLLERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ

Lale Karabıyık (CHP): 1965'te Bilecik'te doğdu. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1989 yılında yüksek lisans eğitimini,1993 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2005 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Finans Ana Bilim Dalı'na profesör olarak atandı. Çeşitli SİAD'larda ekonomi danışmanlığı yaptı. Evli ve bir çocuk annesidir.

Erkan Aydın (CHP): 1974 yılında mühendis bir baba ile öğretmen bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Orhaneli Serçeler köyü nüfusuna kayıtlı olup, 1992 yılında Anadolu Lisesi'nden, 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. Halen eczacı. 25 ve 26'ncı dönemlerde milletvekilliği yaptı. Evli ve iki çocuk babası.

Nurhayat Altaca Kayışoğlu (CHP): 10 Kasım 1978'de Tunceli Pertek'te doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde önseçimden gelerek CHP Bursa Milletvekili seçildi. 25 ve 26'ncı dönemlerde milletvekili olan Kayışoğlu, Anayasa Komisyonu ve TBMM Divan Kâtip Üyeliği yaptı. Evli ve bir çocuk annesidir.

Orhan Sarıbal (CHP): 1966 yılında Erzincan ilinin Refahiye ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gürsu'da, lise öğrenimini Bursa Erkek Lisesi'nde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nü bitirdi. Tarımsal üretim, bitki koruma, meyve-sebze üretimi konularında başta Bursa olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde çeşitli kuruluş ve üreticilere danışmanlık yapmaktadır. 25 ve 26'ncı dönemlerde milletvekili olan Sarıbal, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Yüksel Özkan (CHP): 1960'da Bulgaristan'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bulgaristan'da tamamlayan Özkan, 1978 yılında ailesi ile birlikte Bursa'ya göç etti. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1991-1992 yıllarında Almanya'da el cerrahi ve mikrocerrahi eğitimi aldı. Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nde (BAL-GÖÇ) üç dönem Genel Başkanlık yaptı. Orta seviyede İngilizce ve Almanca, iyi seviyede Rusça ve çok iyi derecede Bulgarca bilen Özkan, evli ve iki çocuk babası.

BURSA MHP MİLLETVEKİLLERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ

İsmet Büyükataman (MHP): 1975 yılında Bursa Eğitim Enstitüsü Matematik bölümünden mezun oldu. Ankara'da İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde yüksek lisansını tamamladı. 1974 yılında Bursa Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptı MHP Bursa İl Başkanlığı yaptı. 23, 24, 25 ve 26'ncı dönemlerde Bursa'dan milletvekili seçildi. Büyükataman, evli ve iki çocuk babasıdır.

Mustafa Hidayet Vahapoğlu (MHP): 1956 yılı Bursa doğumlu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi'nde, doktora eğitimini Gazi Üniversitesi'nde tamamladı. TSK bünyesindeki Milli Güvenlik Akademisi'ni bitirdi. 1979-1988 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı yaptı. 2007-2018 arasında MHP Genel Başkan Başdanışmanlığı ve MYK üyesi olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

BURSA İYİ ARTİ MİLLETVEKİLLERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ

İsmail Tatlıoğlu (İYİ Parti): 1960 Bursa Orhaneli doğumlu. 1982 Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. 1992 yılında Doçent, 2001 yılında Profesör oldu. Uludağ Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitelerinde öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Evli ve üç çocuk babası.

Ahmet Kamil Erozan (İYİ Parti): 1950 yılında Bursa'da doğdu. 1969 yılında Saint Joseph Lisesi'nden, 1973 yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Çeşitli diplomatik görevlerin ardından 1998'de Bosna-Hersek Büyükelçiliği'ne atandı. 18 Aralık 2006'dan Ekim 2011'e değin OECD Daimi Temsilciliği yaptı. Temmuz 2012'den itibaren Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün Genel Sekreter Birinci Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. İngilizce, Fransızca ve Rusça bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.



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