Burdur'da AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı

BURDUR'da, 27'nci Dönem Milletvekili Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti 2, CHP ise 1 milletvekili çıkardı.Burdur'da resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile CHP'den Mehmet Göker milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girmeye hak kazandı.Burdur siyasetinde yine Bucak ilçesi etkili oldu. AK Parti'de mevcut milletvekili Bayram Özçelik yine ilk sıradan aday gösterildi ve 5'inci döneminde de seçilmeye hak kazandı. Geçen dönem ikinci sıradan meclise giren Reşat Petek yerine ise hemşehrisi Yasin Uğur aday gösterildi. 2014 seçiminde AK Parti'den Bucak Belediye Meclis Üyesi olan Yasin Uğur, AK Parti'nin ikinci meclis temsilcisi oldu.CHP'de de durum değişmedi ve geçen dönem ilk sıradan aday olan Mehmet Göker bu dönem de aday gösterildi ve yeniden milletvekili seçildi. Mehmet Göker, CHP'den İYİ Parti'ye geçen daha sonra da partisine dönen milletvekilleri arasında yer almıştı.AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİBayram Özçelik: 1966'da Burdur'da doğdu. Diş hekimi; Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni bitirdi. Serbest diş hekimi olarak çalıştı. Antalya ve Isparta Diş Hekimleri Odası Burdur Temsilcisi, Burdur Gençlik Spor Yönetim Kurulu Üyesi, AK Parti Burdur Kurucu İl Başkanı ve MKYK Üyesi olarak görev aldı. 22, 23 ve 24'üncü dönemde Burdur Milletvekili seçildi. TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Türk Grubu, Vakıflar Araştırma Komisyonu, Tuz Gölü Araştırma Komisyonu ve Kültür ve Sanat Komisyonu Üyeliği yaptı. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Özçelik, evli ve 3 çocuk babası.Yasin Uğur: 1978 Bucak doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bucak'ta tamamladı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. 30 Mart 2014'te AK Parti Bucak Belediye Meclisi Üyeliğine seçildi. Evli, 3 çocuklu.CHP MİLLETVEKİLİMehmet Göker: 1967'de Burdur'da doğdu. Tıp doktoru; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Ortopedi ve Travmatoloji dalında uzmanlığını aldı. Atatürkçü Düşünce Derneği ve Türk Tabipler Birliği üyeliklerinde bulundu. 25'inci dönemde Burdur Milletvekili seçildi. İngilizce bilen Göker, evli ve 1 çocuk babası.

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