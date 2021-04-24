Bülent Arınç'a ' İstenilmeyen Adam' Yorumu

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Mustafa Şentop başkanlığında düzenlenmiş olan 23 Nisan Özel Oturumu'nu büyükelçi ve diplomatlara ayrılan bölümde tek başına izledi. Bülent Arınç'ın Meclis'te tek başına otururken çekilen fotoğrafı ise istenilmeyen adam' yorumları yapıldı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM'nin açılışının 101'inci yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile özel oturum yapıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan genel kurula, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları katıldı. Oturumda, misyon şefleri ve yargı üyelerinden kimse yer almadı.

'İstenilmeyen Adam'

AK Parti kurucularından olan, TBMM Genel Kurulu, TBMM'nin açılışının 101'inci yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile özel oturum yapıldı.

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ise 23 Nisan Özel Oturumu'nu büyükelçi ve diplomatlara ayrılan bölümde koltuklarda tek başına oturarak izledi. Bülent Arınç'ın Meclis'teki tek çekilen fotoğraf sonrası 'İstenilmeyen adam' yorumları yapılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı’nın Sözlerinin Ardından İstifa Etmişti

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın tahliyesi olabilir; delil uyduramazsınız, çocuk bile yazmaz bu iddianameleri!" sözlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmişti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Bülent Arınç yaptığı açıklamada, "Benim konuşmamın, şahıslar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması sebebiyle, reform çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandığımdan, Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevimden ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdim" açıklamasını yapmıştı.