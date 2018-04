Bozdağ: Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye düzenlediği saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bozdağ, saldırı öncesinde Türkiye’nin bilgilendirildiğini, İncirlik Üssü’nün kullanılmadığı bilgisini verdi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal meyda hesabından Suriye saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekir Bozdağ açıklamalarında şunları kaydetti:

"Suriye konusunda Türkiye'nin tutumu nettir. Suriye'de Türkiye; Esed rejimine, kimyasal veya konvansiyonel silahlanma, iç ​​çatışmalara, insanların öldürülmesine, insanların yerinden yurdundan edilmesine, DEAŞ, PKK, KCK, PYD/YPG dahil, bütün terör örgütlerine karşıdır. Türkiye’ye göre Suriye’de; Esed rejimi ile DEAŞ, PKK, KCK, PYD ve YPG dahil tüm terör örgütlerine destek, kimyasal silahla öldürme gibi konvansiyonel silahlarla da öldürme, can ve mal emniyetinin yokluğu, zorunlu göç, ülkeler arası nüfuz, güç ve çıkar yarışı da yanlıştır. Türkiye, Duma’ya rejimin kimyasal saldırısını her düzeyde şiddetle kınadı ve çok net bir tutum ortaya koydu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Trump ve Sayın Putin ile görüşmeler yaptı. Türkiye, bir nevi ABD ile Rusya arasında çözüm için ara buluculuk yaptı. Suriye’deki hedeflere ABD, İngiltere ve Fransa saldırısından önce ABD Genelkurmay Başkanı ile Türkiye Genelkurmay Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump’ın talimatlarıyla görüştüler. Türkiye, saldırı öncesi bilgilendirildi. Saldırıda İncirlik Üssü kullanılmadı. Rejimin kimyasal silah kullanımının cezalandırılması, olması gerekendir. Ancak rejimi cezalandırmak için sadece kimyasal silah kullanımını yeter sebep görüp, konvansiyonel silah kullanımını yeter sebep görmemek büyük bir yanlıştır. Zira her iki silahla ölen, öldürülen de insandır. Kullanılan silah ne olursa olsun ölen, öldürülen insandır. ‘Konvansiyonel silahla öldürürsen müeyyide yok, ama kimyasal silahla öldürürsen müeyyide var ve uygulanır’ demek, ilkel bir anlayışla insanların öldürülmesine izin vermektir. Bu korkunç yaklaşım, asla kabul edilemez. Ancak Suriye rejiminin kimyasal saldırıları sonrası Suriye’ye atılan füzelerin, Suriye’deki sorunların çözümüne katkısı olmadığı gibi sonuncusunun da katkısı olmayacağı açıktır.”

'ÇÖZÜM İÇİN BİLEK GÜREŞLERİNE SON VERMEK ŞART'

Suriye'deki barışın uluslararası toplumun birlikte hareket etmesiyle mümkün olabileceğini söyleyen Bekir Bozdağ, “Çözüm için bilek güreşlerine son vermek ve hesapsız bir siyasi çözüm şarttır. Aksi, yine kandır. Suriye’de sorun, ihtilaf ve çatışmaların sona erdirilmesi ile siyasi çözüm, barış, huzur, istikrar ve güvenin kalıcı olarak sağlanması; ancak uluslararası toplumun birlikte, samimi ve kararlı hareketi ile mümkündür. Türkiye, Suriye konusunda dün nerede duruyorsa, bugün de aynı yerde durmaktadır.Türkiye, Suriye’de siyasi çözüm, barış, güven, huzur ve istikrarın kalıcı şekilde tesisi için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.”

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×