Bozdağ: CHP, HDP'ye barajı geçirtti

ANKARA,() - BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, 24 Haziran seçimlerde HDP'nin barajı aşmasında CHP'liler tarafından verilen oyların etkili olduğunu söyleyerek, "CHP oylarıyla HDP'ye barajı geçirmiştir" dedi.

Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında "Muharrem Bey'in performansının, Kılıçdaroğlu'unun performansıyla mukayese edildiğinde daha iyi olduğu açık, hep beraber gördük. CHP, kazanmaya odaklanmadı. Kılıçdaroğlu kazanmayı hedefleyen biri değil. AK Parti'yi azaltmayı, eksiltmeyi hedefleyen bir siyaset ortaya koyuyor" dedi.

Bozdağ "AK Parti az vekil çıkarsın diye her CHP'li ailenin HDP'ye bir oy vermesi politikasını, CHP resmen kabul etmese bile sandık sonuçları üzerinden baktığımızda, konuşulanlara tanık olduğumuzda çok net bir şekilde görüyoruz. Selahattin Demirtaş'la HDP'nin aldığı oy arasındaki farka baktığınızda 3 puan civarında. CHP'nin bir önceki seçimle bu seçim arasındaki oya baktığınızda 3 puan civarında. Bu oy nereye gitti? Çok net bir şekilde gözüküyor ki bu oy HDP'ye gitti. HDP'nin barajı aşması CHP'li seçmenlerin, CHP yönetiminin veya CHP'nin etkin isimlerinin, CHP adına kamuoyu etkileyicilerinin etkisiyle oraya akan oylardır" diye konuştu.

Bozdağ, şöyle devam etti:

"CHP oylarıyla HDP'ye barajı geçirmiştir. CHP'nin Genel Başkanı, AK Parti'yi azaltma politikası güttüğü için CHP'nin kazanma politikasını hayata geçiremiyor. Hedefi kazanmak olmayanın, yarışlarda kendini ileri götürme, kazanma şansı yok. HDP barajı geçmemiş olmasaydı oradan CHP'ye kaç milletvekili gelecekti, bir de onun hesabını yapmaları lazım. Derdi CHP'ye vekil gelmesi değil, AK Parti'ye vekilin gitmesini azaltmak olunca Sayın Kılıçdaroğlu, partisinin çıtasını kendi eliyle aşağıya çekmiş oldu."

"FETÖ TUTUKLULARI HDP'YE OY VERDİ"

Bozdağ, cezaevlerinde çıkan seçim sonuçlarına dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Cezaevlerinde FETÖ'den tutuklu olanların büyük bir çoğunluğu, belki tamamı HDP'ye oy verdi. Dışarıda olanlardan verenler olabilir. Baktığınızda bu çok net gösteriyor."