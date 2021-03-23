BM Türkiye'ye Çağrıda Bulundu! “Sözleşmeye Geri Dönün”

Birleşmiş Milletler insan hakları ofisi, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’nden geri çekilme kararı sonrasında bir çağrıda bulundu. Kadına yönelik şiddetle mücadele amaçlı uluslararası bir anlaşma olan İstanbul Sözleşmesi’nden geri çekilme kararını geri alın çağrısı gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2011 senesinde imzaladığı ve 10 Şubat 2012 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı alınması sonrasında Birleşmiş Milletler konu hakkında açıklamalar yaptı.

Düzenlenen basın toplantısında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözcüsü Liz Throssell, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı alması hakkında açıklamalar yaptı. Sözleşmenin feshedilmesi ile ilgili olarak muhalif siyasetçiler ve aktivistlerin tutuklanmasına yönelik endişelerini basın toplantısında ifade etti.

Reuters’in yapmış olduğu habere göre Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözcüsü, Türkiye'ye bir çağrıda bulundu ve sözleşmeden geri çekilme kararının geri alınması hakkında açıklamalar yaptı. İnsan Hakları Sözcüsü Liz Throssell, belirsiz bir şekilde isimlendirilen terör suçlamaları, muhalif şeklinde algılanmış kişilerin hedef alınması ve bununla birlikte susturulması için yönetilmeye devam ediyor şeklinde ifadelerde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2011 senesinde imza attığı ve 10 Şubat 2012 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanmış olan kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin İstanbul Sözleşmesi, geçtiğimiz günlerde feshedilmiş ve bu karar gündemde büyük yankı uyandırmıştı. 20 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı kararnamesi ile sözleşmeden çekilme kararı alınmış bununla beraber ülke genelinde bu konu oldukça ses getirmişti. Sosyal medyada ve tüm haber yayın organlarında gündem olan İstanbul Sözleşmesi konusu halen tartışılmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözcüsü ise basın toplantısında yapmış olduğu açıklama ile bir çağrıda bulunarak düşüncelerini dile getirdi.