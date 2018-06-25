Bingöl'de AK Parti 2, HDP 1 milletvekilliği kazandı

BİNGÖL'de kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, 3 milletvekilliğinden 2'sini AK Parti kazanırken, 1'ini HDP aldı. Geçen dönemde de Bingöl'de aynı sonuçlar çıkmıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre; Bingöl'de AK Parti'den Cevdet Yılmaz ve Feyzi Berdibek, HDP'den ise Erdal Aydemir Meclis'e girmeye hak kazandı.



Cevdet YILMAZ (AK Parti): 1 Nisan 1967'de Bingöl'de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı Planlama Uzmanlığı, AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyeliği; Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümer Halı'da Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. 23 ve 24'üncü dönemlerde Bingöl milletvekili seçildi. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanlığı yaptı. 60'ncı Hükümet'te Devlet Bakanı, 61, 62 ve 64'üncü hükümetlerde Kalkınma Bakanı, 63'üncü Hükümet'te Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. AK Parti Ekonomi İşleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.



Feyzi BERDİBEK (AK Parti): 1957 yılında Bingöl'de doğan Feyzi Berdibek, inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor. Vücut Geliştirme Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği, Bingöllüler Derneği Malatya Şubesi Fahri Başkanı, Jandarma Asayiş Vakfı Bingöl Şube Başkanı, Bingöl Musiki Cemiyeti Fahri Başkanı, Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Danışma Kurulu Üyesi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Berdibek, AK Parti'den 22'nci Dönem Bingöl Milletvekilliği yaptı. Berdibek, bekâr.



Erdal AYDEMİR (HDP): 1968 yılında Bingöl'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Bingöl'de tamamladı, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 23 yıldan beridir Bingöl'de serbest avukatlık yapan Aydemir, 2001-2005 yıllarında İnsan Hakları Derneği (İHD) Bingöl Şubesi Kurucu Genel Sekreteri görevini yürüttü. 8 yıl boyunca Bingöl Baro Başkanlığı görevinde bulundu.



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