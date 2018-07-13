Binali Yıldırım’a Devlet şeref Madalyası Verilecek

 Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun görevden ayrılmasıyla birlikte AKP'de yapılan temayül yoklamaları sonucu 20 Mayıs 2016'da Binali Yıldırım Başbakanlık koltuğuna oturdu. Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçilme sürecinde çalışan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz'da yemin etmesiyle birlikte Türkiye'nin "Son Başbakanı" olarak tarihe geçen Yıldırım, dün de TBMM Başkanı seçilmişti.

Binali Yıldırım’a Devlet şeref Madalyası Verilecek

Yeni sistemin iki önemli ismi Erdoğan ve Yıldırım, bugün bir başka tören için yan yana gelecek. Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 27. ve son Başbakanı Binali Yıldırım’ı Devlet Şeref Madalyası ile ödüllendirecek.  Madalya töreni, saat 11:30’da Saray’da yapılacak.

MADALYAYI DA ERDOĞAN VERECEK

4 Temmuz’da yayımlanan 698 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile ‘Devlet şeref madalyası, devlet övünç madalyası ve devlet üstün hizmet madalyası ile devlet nişanı, cumhuriyet nişanı ve liyakat nişanı verilecekleri doğrudan tespit etme’ yetkisi Cumhurbaşkanı’na verilmişti.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 10:13
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