Binali Yıldırım’a Devlet şeref Madalyası Verilecek

Yeni sistemin iki önemli ismi Erdoğan ve Yıldırım, bugün bir başka tören için yan yana gelecek. Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 27. ve son Başbakanı Binali Yıldırım’ı Devlet Şeref Madalyası ile ödüllendirecek. Madalya töreni, saat 11:30’da Saray’da yapılacak.

MADALYAYI DA ERDOĞAN VERECEK

4 Temmuz’da yayımlanan 698 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile ‘Devlet şeref madalyası, devlet övünç madalyası ve devlet üstün hizmet madalyası ile devlet nişanı, cumhuriyet nişanı ve liyakat nişanı verilecekleri doğrudan tespit etme’ yetkisi Cumhurbaşkanı’na verilmişti.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 10:13