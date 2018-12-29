Binali Yıldırım'ın adaylığı memleketinde sevinçle karşılandı

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ( )- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ismini açıklaması Erzincan'da sevinçle karşılandı. Yıldırım'ın baba ocağı Refahiye İlçesi Kayı Köyü Muhtarı Aydın Aşçı, Türkiye'nin kahramanlarından olan Binali Yıldırım'ın İstanbul gibi metropol bir şehire belediye başkan adayı olmasının ayrı bir güzellik olduğunu ifade ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan adayı belirlendi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Binali Yıldırım'ın adını açıkladı. Salondaki coşkuya Erzincan'dan bir gün önce 10 otobüsle giden Erzincanlılar da katıldı. Hemşehrileri Yıldırım'ı yalnız bırakmayan AK Parti Erzincan teşkilatı, büyük sevinç yaşadı.

Binali Yıldırım'ın adaylığı baba ocağı Refahiye İlçesi Kayı Köyü Muhtarı Aydın Aşçı, Türkiye için önemli ve başarılı projelere imza atan Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday gösterilmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Türkiye'nin kahramanlarından biri olan Sayın Binali Yıldırım Bey İstanbul gibi metropol bir şehre aday gösterilmesi ayrı bir güzellik, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI