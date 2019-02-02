Binali Yıldırım'dan Çipras açıklaması (1)

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ / İstanbul, () - TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım 5-6 Şubat'ta Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın...

Binali Yıldırım'dan Çipras açıklaması (1)

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ / İstanbul, () - TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım 5-6 Şubat'ta Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulundu. 
 

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