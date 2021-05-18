Biden, İsrail ile Hamas Arasındaki Ateşkese Destek Verdi

Ancak Biden, çoğu Filistinli 200'den fazla insanı öldüren sekiz günlük İsrail hava saldırılarına ve Hamas roket bombardımanlarına derhal durdurulmasını talep etmedi.

Biden’ın Beyaz Saray’dan Netanyahu’ya üç gün içinde yaptığı ikinci çağrıya ilişkin dikkatlice dile getirilen açıklaması, yönetimin ABD dış politika odağını Orta Doğu çatışmalarından uzaklaştırma kararlılığına rağmen daha güçlü yanıt vermesi için baskı altında kalmasıyla geldi.

Biden’ın ateşkese ilişkin yorumları ucu açıktı ve önceki yönetimin ateşkes için ilkesel destek beyanlarına benziyordu. Biden’ın bu açıklaması, Kongre'nin düzinelerce Demokrat üyesinin ve diğerlerinin her iki tarafın da derhal durdurması yönündeki taleplerinin aksine bir açıklama oldu.

Ancak İsrail liderine yapılan çağrı, Beyaz Saray'ın İsrail'e güçlü destek vermeye devam ederken - Hamas'ı zayıflatmayı amaçlayan İsrail hava saldırıları da dahil olmak üzere - hava ve roket saldırıları konusundaki endişelerinin arttığını gösterdi.

Beyaz Saray, ABD liderinin "İsrail'i masum sivillerin korunmasını sağlamak için her türlü çabayı göstermeye teşvik ettiğini" söyledi.

Çağrıya aşina bir yönetim yetkilisi, destek ifade etme ve açıkça ateşkes talep etmeme kararının kasıtlı olduğunu söyledi. Yetkili, Bay Biden ve üst düzey yardımcılar, artan kan dökülmesinden ve masum yaşamın kaybedilmesinden endişe duyarken, düşmanlıkların derhal durdurulmasını talep etmeme kararının, Beyaz Saray'ın İsrail'in kendisini Hamas'tan savunma hakkını destekleme kararlılığını yansıttığını söyledi.

Netanyahu, İsrailli güvenlik yetkililerine, İsrail'in "tüm İsrail vatandaşlarına sükunet ve güvenlik sağlamak için gerektiği sürece Gazze'deki" terör hedeflerini vurmaya devam edeceğini "söyledi.

2014'ten bu yana en kötü İsrail-Filistin çatışması şiddetlenirken, Biden yönetimi kamuoyundaki eleştirilerini Hamas'la sınırladı ve bölgeye üst düzey bir elçi göndermeyi reddetti.

Ayrıca 2 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze Şeridi'ndeki son askeri operasyonunu durdurmak için İsrail'e alenen ve doğrudan baskı yapmayı reddetmişti. Mısır ve diğerlerinin ateşkes arabuluculuğu hiçbir ilerleme belirtisi göstermedi.

Ayrı bir gelişmede, İsrail’in en büyük müttefiki ABD, İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenmesi ve sivillerin hayatlarının kaybedilmesi konusunda 15 ulustan oluşan BM Güvenlik Konseyi’nin oybirliğiyle vereceği “büyük endişeyi” ifade eden açıklamasını üçüncü kez engelledi. ABD'nin son reddi, Güvenlik Konseyi açıklamasını en azından şimdilik öldürdü.

Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki ve ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin bunun yerine “sessiz, yoğun diplomasi” ye odaklandığını söyledi.