Biden, İsrail Başkanı Netanyahu ile 4. Görüşmede 'Gerilginliğin Düşürülmesi' Çağrısında Bulundu

Netanyahu, İsrail güvenlik güçleri ile Gazze'deki Filistin halkını yöneten militan grup Hamas arasındaki düşmanlıkların durdurulması yönündeki küresel çağrılara direndi. Çatışmaların bir buçuk haftasında yüzlerce kişi öldü, binlercesi de yaralandı.

Biden, Netanyahu'yu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya zorlaması için diğer dünya liderlerinin, insan hakları gruplarının ve kendi partisinin ilerici kesiminin artan baskısıyla karşı karşıya. Pazartesi günü konuştuktan sonra Biden, aramanın Beyaz Saray hesabına göre ilk kez ateşkesi destekledi.

Ancak son çağrıları, Biden'ın "kayda değer bir gerilimi azaltma" çağrısında bulunurken "bugün" kelimesini kullanması dikkat çekti. Biden, İsrail'in Hamas'ın sürekli roket ateşi bombardımanına karşı kendini savunma hakkını defalarca desteklemesine rağmen, Beyaz Saray okuması ABD tarafından şimdiye kadarki en güçlü ifadeydi.

Beyaz Saray, "İki lider, Gazze'deki olayların durumu, İsrail'in Hamas ve diğer terörist unsurların yeteneklerini küçültmedeki ilerlemesi ve bölgesel hükümetler ile ABD'nin devam eden diplomatik çabaları hakkında ayrıntılı bir tartışma yaptı." dedi.

Soldan ve sağdan gelen eleştirilerin ortasında, Biden yönetimi, düşmanlıkları durdurmak için "sessiz, yoğun diplomasi" dediği şeyi savundu ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve diğer kıdemli ABD arasındaki çağrılara işaret etti. Yönetim ayrıca bölgeye İsrail-Filistin meselelerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Hady Amr'ı görevlendirdi.

Beyaz Saray Çarşamba günkü görüşmeyle ilgili daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti. Air Force One'da, baş basın sekreteri yardımcısı Karine Jean-Pierre, gazetecilerden gelen birkaç soruyu, Biden'in neden şu anda tonunu yoğunlaştırdığı ve Netanyahu'nun bu yeni görünür tarihe uymazsa ABD'nin ne yapacağı gibi birçok soruyu reddetti.

Kaynakların Salı günü ABC News'e verdiği demeçte, Pazartesi günkü görüşmeleri sırasında, Biden daha sert bir ses tonu aldı ve halka açık ve önceki özel görüşmelerden daha sert bir mesaj aldı. İsrail'in Gazze'ye farklı bir yaklaşım benimsemesi için Kongre'de ve dünya çapında artan çağrılardan yalnızca sınırlı bir süre için Netanyahu hükümetine koruma sağlayacağı mesajını iletti.