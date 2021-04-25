Biden'ın Soykırım Açıklamasına Yanıtlar Verildi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları ile ilgili olarak soykırım demesi üzerine ülkemizden art arda tepki ve yanıtlar geldi. ABD Başkanı Biden'ın yapmış olduğu açıklamalara Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da bir tepkide bulundu ve 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanmasına ilişkin bazı ifadeler kullandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Joe Biden'ın açıklamalarına karşılık olarak yapmış olduğu konuşmasında “kendi tarihimiz ile ilgili kimseden ders almayız, siyasi fırsatçılık adalet ve barışa karşı en büyük ihanettir” şeklinde ifadeler kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın yapmış olduğu 1915 olayları ile ilgili açıklamalara Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da yanıt verdi. 1915 olayları ile ilgili Biden'ın yapmış olduğu açıklamanın hukuki ve tarihi hiçbir kıymeti olmadığı ve ilkel siyasi hesapların bir ürünü olduğu belirtildi. 1981 yılında yapılan benzer açıklamanın nasıl ülkemize bir zararı olmamış ise bunun da bir zararı yoktur ancak Amerika ve Türkiye ilişkilerini adeta zehirleyecek bir niteliktedir dendi.

Bir yanıt da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapıldı. Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin siyasi hesap uğruna tarihi çarptırdığı ve bu açıklamaları reddettiğimi ifade etti. Bunun yanı sıra İletişim Başkanı Fahrettin Altun da “Biden yönetiminin 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamasını kesinlikle reddediyoruz” şeklinde ifadeler kullandı. Yapılan açıklama sırasında ABD makamlarının ne yazık ki lobilerin taleplerine diz çökmüşlerdir dendi.

Dışişleri Bakanı olan Mevlüt Çavuşoğlu ise konuşması ile dikkatleri üzerine çekti ve sözcüklerin tarihi tekrardan değiştirip yeniden yazamayacağını söyledi. Diğer yanıt da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi ve tek gündemleri Türkiye'ye düşmanlık olan çevrelerin iftiralarına tekrarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasını şiddetle kınayıp reddettiğini söyledi. Bunun yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden'a kendi tarihine ve bugününe bakmasını önerdi.