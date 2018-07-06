Hemen meydanlara geri dönülmesi, hiç soğutmadan mitinglere devam edilmesi gerektiğini söyleyen İnce, Sözcü gazetesi ziyaretinde şöyle konuştu: Bana şunu diyenlere çok üzülüyorum: ‘Bekle yerel yönetim seçimlerini, nasıl olsa başarısız olacak bu yönetim. Bekle top ayağına gelsin'. Bunu çok yanlış buluyorum. Ben kendime koltuk aramıyorum ki. Türkiye'ye umut arıyoruz. Ben bekleyeyim de… Türkiye bekliyor mu? CHP bu noktadan silkinebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl olduğuna inanmıyorum. 5 yıl sürmeyecek. Ben şunu yapacağım, hazırım buna. 4 Mayıs'ta nasıl bir kampanyaya başladıysam, 50 günde bir kampanya yaptıysam, bu kampanyayı hemen başlatması lazım CHP 'nin. Hiç beklemeden.”CHP'nin kurultaya gitmesi gerektiğini söyleyen İnce, partide yenilenme olmadığı takdirde büyük kayıp yaşanacağı görüşünü dile getirdi.İnce,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek “Gel bu işi kavgasız, gürültüsüz kurultaya taşıyıp devret bu işi, sen de onursal genel başkan ol. Söyledim bunu, saklım gizlim yok” dedi.

"CHP BU DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİREMEZSE SIFIR ÇEKER"

Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlere hemen hazırlanılması gerektiğini ifade eden İnce şöyle konuştu:“CHP bu değişimi gerçekleştiremezse yerel yönetimlerde sıfır çeker. İstanbul'da 4 tane belediye kalır. Bu değişimi gerçekleştirmemiz lazım. Yerel yönetimlerin tümünü kaybedebiliriz.”

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2018, 13:15