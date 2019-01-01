BBP Lideri Destici: Kendi adaylarımızla seçime giriyoruz

ANKARA, ()- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz, Büyük Birlik Partisi olarak bütün seçim çevrelerinde kendi adımız, kendi amblemimiz ve kendi adaylarımızla seçime giriyoruz. Bütün teşkilatlarımız hazırlığını buna göre yapsın" dedi.

BBP lideri Destici, yerel seçimlere kendi isim ve amblemleri ile katılacaklarını açıkladı. Partisinin hem yerel seçim, hem genel seçim tecrübesi yüksek olan bir siyasi parti olduğunu ifade eden Destici, "Biz Büyük Birlik Partisi olarak hem yerel seçim, hem genel seçim tecrübesi yüksek olan bir siyasi partiyiz ve bu seçimlerde de Allah'ın izniyle yine bütün seçim çevrelerinde kendi adaylarımızla kendi amblemimizle yer alacağız. Bugün bütün seçim çevrelerinde kendi adaylarımızla seçime katılarak inşallah bunu partimiz için, Alperenler için bir şahlanış ve zafer seçimlerine çevirme gayesiyle mücadele edeceğiz" dedi.

'CUMHUR İTTİFAKININ RUHUNA SADIĞIZ'

Teşkilatlarından hazırlıklarını yapmalarını isteyen Destici, şöyle devam etti:

"Bunun istisnaları olur, olmaz onu bilemeyiz. Olursa o zaman konuşuruz. Ama şu anki durum ve pozisyon budur. Bize diyorlar ki; 'Siz Cumhur İttifakı ile berabersiniz, sonra her yerde seçime katılacaksınız.' Cumhur İttifakı çok özel ve üst bir şey. Devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek yapılmış bir ittifaktır. Cumhur İttifakı'nın ruhuna sadığız. Yerelde iş birliği yapmak başka bir şeydir. Yaparsınız, yapmazsınız. Zaten AK Parti ve MHP'nin bütün illerde iş birliği yok ki. Sınırlı sayıda iş birliği var. Onun için bütün arkadaşlarımdan şunu istiyorum; biz bütün seçim çevrelerinde kendi adımız, kendi adaylarımızla, il genel meclisi, belediye meclisi, belde ve ilçe belediye başkanlıkları, il belediye başkanlıkları, bütün buralar ile ilgili biz kendi adımız ve adaylarımızla seçime giriyoruz. Büyükşehirlerle ilgili birkaç istisna olabilir, ya da olmayabilir. Bir gevşeklik, bir rehavet içine düşmemenizi istiyorum."

25 yıllık deneyimli kadroları olan bir siyasi parti olduklarını kaydeden Destici, "İnşallah bu yerel seçimler partimiz ve hareketimiz açısından bir şahlanış seçimleri olacaktır. Buna yürekten inanıyorum" dedi.



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