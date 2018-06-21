Başbakan Yıldırım: Millet ittifakının dört resmi, bir gizli ortağı var (3)

'YOLLARI BÖLERİZ, TÜRKİYE’Yİ BÖLDÜRTMEYİZ'

Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören'in ardından Yenimahalle ilçesinde düzenlenen mitingde partililere seslendi. Gençlerin, Türkiye'nin aydınlık geleceği olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"24 Haziran'da Yenimahalle, yeni bir destan yazacak mısınız? Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçecek mi? Güçlü Meclis için AK Parti'ye, vekillerine kuvvetli destek verecek mi? Ak gençler hazır mısınız? Gün, yeni bir zafere imza atma günüdür. Ağzı olan, bilen de bilmeyen de konuşuyor. Yapan da konuşuyor, hiçbir eseri olmayan da konuşuyor. Yolları böleriz de Türkiye’yi böldürtmeyiz. Ay yıldızlı bayrağımız şehitlerin kanıyla bu hale geldi. Gençler, siz bizim bugünümüz, yarınımız, aydınlık geleceğimizsiniz. AK Parti’nin başarısının sırrı sizlersiniz. Ankara’ya yeni metro hatları yapıyoruz.y Yeni bir stadyum 55 bin kişilik, bir de 'Millet Bahçesi' yapıyoruz. Türkiye’nin en büyük fuar alanını yine Ankara’ya yapıyoruz. Yenimahalle’nin de hizmete ihtiyacı var."