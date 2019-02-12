Bakan Soylu: İstanbul'da 2 ton esrar yakalandı (3)

DİYARBAKIR'DA 5 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Akyurt ilçesinde AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Soylu, Türk milletinin sıkıntılı dönemler geçirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu milleti terörün kucağına itmeye çalıştılar, bu milleti birbirine düşürmeye çalıştılar. Sabahleyin Kalecik'te anlattım. Cumhuriyet tarihinin en büyük eroin yakalanmasını son 1,5 ayda 2 defa gerçekleştirdik. Birini Erzincan’da, birini Erzurum'da. Şimdi, buraya gelmeden önce de Diyarbakır valimizle konuştum, 5 ton esrar daha yakalandı."

'FARE GİBİ, SIÇAN GİBİ KAÇIYORLAR'

Bakan Soylu, konuşmasının devamında terörle mücadeleye değinerek, şunları söyledi:

"DHKP-C, DEAŞ, FETÖ, PKK hepsine büyük bir hezimet yaşatıyoruz. O, 15 bin kişinin dağlarda olduğu zamanlar geçti. Şimdi 700 kişi var. Onlar da başlarını çıkaramıyorlar. Fare gibi, sıçan gibi kaçıyorlar mağaralarda saklanıyorlar. Bu Türkiye'ye zarar verenlere karşı, PKK’ya, FETÖ’ye, uyuşturucu satıcılarına karşı bizim boynumuzu 31 Mart akşamı ne olursunuz eğdirmeyin. Kandil’e bizim boynumuzu eğdirmeyin. Antalya’da bundan 2 yıl önce turist sayısı 6,5 milyondu. Bu sene 12 milyon oldu. Mardin’de otellerde yer yok, Diyarbakır’da otellerde yer yok, Batman’da otellerde yer yok, Van’da otellerde yer yok. Doğu ve Güneydoğu’nun her tarafı Allah’a şükürler olsun turistlerle dolu. Terör bitti, huzur geldi."



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