Bakan Soylu: Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz (2)

GENÇLİK KOLLARI KONGRESİNDE KONUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gümüşhane’deki tarihi Santa Harabeleri ziyaretinin ardından Beşirli Tenis Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Trabzon İl Gençlik Kolları 5’inci Olağan Kongresi’ne katıldı. Burada gençlere seslenen Bakan Soylu ABD'nin, İngiltere ve Fransa ile Suriye'ye yönelik hava saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu. Suriye’de yaşanan olaylara rağmen samimi olmakta geç kalındığını ve kimyasal silahların ortaya çıkmasıyla apar topar operasyon yapıldığını belirten Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Bu dünya artık rahat bir dünya değildir. Bize ne yapmak istediklerini görüyorsunuz. 7-8 yıldır Suriye’de, Irak’ta yaşananları görüyorsunuz. Ellerini sürmeden bu bölgedeki insanları birbirine kırdırıyorlar. Biri; teröristlere 5 bin TIR silah verip ‘terörle savaşıyorum’ diye bir bahaneyle masum insanların üstüne salıyor. Öteki koltuğuna yapışmış halkını katlederek iktidarını sürdürmeye çalışıyor. Batılı medeni devletler, kimi kulağını, kimi gözünü tıkıyor. Şimdi bıçak kemiğe dayandı, kimyasal silahları görünce apar topar operasyon yapıyorlar. Eğer dün samimi olsalardı, bugün bu operasyona gerek kalmazdı. Teröristlerle değil, legal devletlerle iş tutsalardı, bugün dünyayı büyük bir kutuplaşmanın eşiğinde bırakmazlardı.”

‘BU MİLLET İNSANLIĞINI DÖVİZ KURUNA SATMAZ’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun döviz kuruna yönelik söylemlerine tepki gösteren Bakan Soylu şöyle devam etti:

“Şimdi bu tabloda bizim ana muhalefet de diyor ki: ‘Ben sana dememiş miydim, Ortadoğu bataklığına girmeseydin’ derdi ne, dolar yükselmiş. Kılıçdaroğlu, bu millet insanlığını döviz kuruna satmaz, sen bizi yanlış tanımışsın. Türkiye ne yapmış? Ölümden kaçan insanlara kapısını açmış, kapatsa mıydı? İnönü CHP’sinin Boraltan Köprü’sünde yaptığı gibi insanları ölüme geri mi yollasaydık? Yanı başımızda Türkiye’ye saldırmak için tahkimat yapan bir terör örgütüne karşı kafamızı kuma mı gömseydik? ‘Aman dolar yükselmesin’ diye onurumuzu, insanlığımızı ayaklar altına mı alsaydık? Döviz kurları düşükse, dünyada bizim için her şey yolunda mı? Yanı başımızda kan gövdeyi götürürken biz para mı sayacaktık? Ben bu siyaset anlayışını görmüş olmaktan hicap duyuyorum.”

'8 LEŞ ALARAK İNTİKAMLARINI ALDIK'

Terörle mücadelenin sürdüğünü de ifade eden Bakan Soylu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 2 askerin şehit edildiğini belirterek "Dün 2 evladımızı şehit ettiler. Bugün 8 leş alarak intikamlarını aldık" ifadesinde bulundu.

Bakan Soylu, olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması yönündeki taleplere de tepki gösterdi, Türkiye'nin olağanüstü halde yüzde 7,4 büyüme kat ettiğini de söyledi.

TRABZON- ERZİNCAN DEMİRYOLUNU DUYURDU

Trabzon- Erzincan demiryolu hattı projesine ilişkin de konuşan Bakan Soylu, projede etüt çalışmalarının tamamlandığını ve Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü’nde konuya ilişkin yönetim kurulu toplantısı yapılacağını ve Cuma günü de ihale ilanına çıkacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hükümetlerinin kent ve bölgeye kazandırdıkları ve kazandıracak oldukları bazı yatırım ve projeleri anlatarak konuşmasını tamamladı.

Öte yandan tek liste olarak gidilen kongrede Sefa Küçükali AK Parti Trabzon İl Gençlik Kolları Başkanı oldu.



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