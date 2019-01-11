Bakan Soylu: Bizi millet yapan değerler aynı zamanda devlet de yapmıştır

Fatih POYRAZ/ANKARA, () – İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, ‘’Bizi millet yapan değerler aynı zamanda devlet de yapmıştır. Onun için bugün bu ülkede attığımız adımları rahatlıkla atabiliyor ve ülkenin yarınına umutla bakabiliyoruz. İşte onun için bugün terörle daha ilkeli bir mücadele yapabiliyor, göçü yönetebiliyoruz’’ dedi.

Ankara’da bir otelde '10 Ocak Türkiye İdareciler Günü' dolayısıyla ödül töreni düzenlendi. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu mesleklerin rahatının, huzurunun, refahının kıt ancak duygusunun, hissiyatının yüksek olduğunu kaydetti. Türk milletinin, dünyanın belki de en zor siyasi coğrafyasında bulunduğunu belirten Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Bizi millet yapan değerler, aynı zamanda devlet de yapmıştır. Onun için bugün bu ülkede attığımız adımları rahatlıkla atabiliyor ve ülkenin yarınına umutla bakabiliyoruz. İşte onun için bugün terörle daha ilkeli bir mücadele yapabiliyor, göçü yönetebiliyoruz. İşte onun için, 'vekaletler savaşı'nın cazibesine kapılmadan, terör örgütleriyle hiçbir noktada aynı çizgiye gelmeden kıyasıya bir mücadeleyi sürdürebiliyoruz. İşte onun için Avrupa'daki gibi ırkçılığın ağına düşmeden bu medeniyetler coğrafyasında Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Abaza'sı, Gürcü'sü Laz'ı ile hep birlikte büyük bir millet olarak yaşayabiliyoruz. Bizim bu topraklarda olabilmemizin bir sebebi, bir anlamı vardır. Bu, ne bizim ecdadımızın rastgele bir seçimi ne de bu bir tesadüftür. Bu, insan iradesinin çok üzerinde, Cenabı hakkın tartışılmaz iradesinin neticesidir.’’

''KİMLİĞİMİZE, ÖRFÜMÜZE, KÜLTÜRÜMÜZE, BİRLİĞİMİZE ÇOK SALDIRILAR OLDU''

Türkiye'ye saldırılar olduğunu vurgulayan Soylu, ‘’Darbeler, ekonomik saldırılar, 15 Temmuz'lar. Kimliğimize, örfümüze, kültürümüze, birliğimize çok saldırılar oldu. Bugün bu devlet geleneği ve bu anlayış ayakta durmakta ve bugün bu saldırılardan da güçlü bir şekilde çıkmaktayız’’ ifadelerini kullandı.

SOYLU ANISINDAN BAHSETTİ

Yaklaşık 3 ay önce bakanlıkta televizyonda izlediği bir anısına değinen Soylu, o anları şöyle anlattı:

"Bundan 3,5 ay önce Bakanlıkta televizyon açıktı, bir öğretmen kurası vardı. Bir öğretmen kurasını çekti, bugünkü gibi hatırlıyorum, 'Allah'a şükür Beytüşşebap'a çıktı' dedi. Bunu söyleyen bir kız ve öğretmen. Belki de bundan yıllar önce Beytüşşebap kurasını çekseydi, acaba aklından neler geçecekti. Bu grafiği ters çevirebilmek için sağa- sola müracaatlar yapacak ve oraya gitmemek için çare arayacaktı.’’

Konuşmaların ardından ‘Hizmet ödülleri’ kapsamında mülki idari amirlerine plaket verildi. Ödüllerde, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Üstün Hizmet Ödülü, Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı Serdar Kartal'a verildi.