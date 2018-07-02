Bakan Kaya: Bağımlı insan ideallerini kaybediyor

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde yer alan Sosyal Uyum Birimlerinde, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) model uygulamasının hayata geçirilmesine dair işbirliği protokolü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk'ün katılımıyla imzalandı. Sepetçiler Kasrı'nda bulunanYeşilay Genel Merkezi'nde düzenlenen programa bakanlık yetkilileri ile Yeşilay temsilcileri katıldı.

"BAĞIMLILIKLA MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya programda yaptığı konuşmada, "Bağımlı insan ideallerini kaybediyor. İdealleri olmayan bir gençliğin ise gelecek hayalleri olmuyor. Biz Türkiye'nin 2023'e yürüyüşünde, yeni bir dönemi açtığımız bu süreçte gençlerimizi her türlü bağımlılıktan çok daha güçlü bir şekilde korumalıyız. Bağımlılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Milletimizin ve gençlerimizin geleceğini aydınlık bir şekilde inşa edeceğiz. Sağlıklı nesiller yetiştirmek için çocuk ve gençlerimizi her türlü bağımlılıktan korumak için önümüzdeki dönemde de Yeşilay ile sıkı bir işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Güzel nesiller yetiştirmek bu ülkenin geleceğini çok daha güçlü kılacak" dedi.

YEŞİLAY BAŞKANI ÖZTÜRK: GENÇ NÜFUSUMUZUN ZEHİRLENMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk ise, STK ve Kamu işbirliğinin çok güzel bir örneğini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu uygulanması çok kolay bir şey değildir. Önemli olan öncelikli olarak karar mekanizmasındaki kişilerin bu konudaki yaklaşım biçimleridir. Bu anlamda sayın bakanımıza bizlere verdiği güven ve destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün dünyada bazı uyuşturucu maddeleri serbest bırakma, yasakları kaldırmayı konuşurken, bizler böyle maddelerden gençlerimizi ve çocuklarımızı nasıl uzak tutarız? Bulaşanları nasıl tedavi ederiz? Diye çalışmaya devam ediyoruz. Bizim pes etmek ve vazgeçmek gibi bir lüksümüz yok. Biz toplum, millet ve ülke olarak gençliğine güvenen bir toplumuz. Genç nüfusumuzun zehirlenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu anlamda pes etmediğimizin en temel göstergesi de bir sivil toplum kuruluşu ile bir kamu kuruluşunun bir çatı altında yaptığı işbirliğidir" dedi.

YEDAM HAKKINDA

Alkol ve uyuşturucu bağımlılarına ve yakınlarına ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon desteği veren YEDAM'ları (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) kapsayan uygulama modeli, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı uyuşturucu bağımlılarına destek veren Sosyal Uyum Birimlerinde hayata geçiyor. Yeşilay ve Bakanlık arasında 2 Temmuz 2018'de imzalanan protokol ile Sosyal Uyum Birimlerinde YEDAM Modeli uygulanacak. Bağımlılıkla mücadele kapsamında önemli bir adım olan bu iş birliği neticesinde Yeşilay; Türkiye genelinde 40 Sosyal Uyum Biriminde bağımlılık alanında uzman psikologları ve sosyal hizmet uzmanlarını istihdam ederek, bireye ve aileye bağımlılık sorununa karşı çözüm sunacak.