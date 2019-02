Bakan Gül: Bilirkişilik uygulamaları, yargının en temel sorunlarından

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, bilirkişilik uygulamalarının yıllardır en fazla şikayet edilen konuların arasında yer aldığını söyleyerek, "Bu husus yargılamanın en temel sorunlarından bir tanesi. Hakim savcıdan avukatlara, vatandaştan akademi dünyasına, hatta bilirkişililerin bizzat kendilerine kadar yargı sistemiyle temas içerisinde olan birçok aktör, bu uygulamadaki sorunlara hep işaret etmişlerdir. Bilirkişilik kanunları bu sorunları çözmek adına çok önemli bir adımdır" dedi.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Hakimevi'nde düzenlenen 'Bilirkişilik Çalıştayı'na, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile çok sayıda hakim ve savcı katıldı. Adalet Bakanı Gül, 2016 yılının Kasım ayında çıkarılan yasa ile bilirkişilik reformunun gerçekleştirildiğini hatırlarak, "6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ilk kez müstakil olarak burada düzenlenmiş ve derli toplu bir hale getirilmişti. Bilirkişilik sicilleri oluşturuldu, listeler oluşturuldu ve 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren de bu sistem işlemeye başladı. Bu tarih bilirkişilik uygulamaları bakımından çok önemli bir milattır" dedi.

'BİLİRKİŞİLİK UYGULAMALARI EN FAZLA ŞİKAYET EDİLEN KONULARDAN'

Bakan Gül, bilirkişilik uygulamalarının yıllardan beri en fazla şikayet edilen konuların arasında yer aldığına vurgu yaparak şöyle dedi:

"Bu konuda her birimizin yaşamış olduğu çok farklı örnekler var. Bu husus yargılamanın en temel sorunlarından bir tanesi. Hakim savcıdan avukatlara, vatandaştan akademi dünyasına, hatta bilirkişililerin bizzat kendilerine kadar yargı sistemiyle temas içerisinde olan birçok aktör, bu uygulamadaki sorunlara hep işaret etmişlerdir. Bilirkişilik kanunları bu sorunları çözmek adına çok önemli bir adımdır. 'Adımdır' diyorum hatta bir başlangıçtır. Tamamlanmış amaçlarına bütünüyle ulaşmış reformdan henüz bahsedemeyiz."

Kanunun ön gördüğü mimariyi tamamlamak adına daha yapılacak çok önemli işler olduğuna işaret eden Bakan Gül, "Ayrıca uygulamadaki ve sahadaki sorun ve ihtiyaçlara da yine süratle yanıt vermek durumundayız. Büyük umutlarla başlattığımız bu reformun eksi ve artı yönlerini bu çalıştayda uzmanlar aracılığıyla dinleyeceğz ve bizler de hem yargı reformu paketine ve hem bundan sonraki uygulamada tüm bu değerli fikirleri değerlendirip bize ışık tutacağına inanıyoruz.''

YARGITAY BAŞKANI CİRİT: BİLİRKİŞİLİK KALİTESİ ÖNEMLİ

Yargıtay Başkanı Cirit ise son yıllarda yaşanılan deneyimlerin ve kamuoyunun yakın izlediği gelişmelerin objektif, bağımsız ve konusunda uzman, görevini özenle yerine getiren bilirkişilere ya da bilirkişilik kurumlarına adalet sisteminin büyük ihtyacı olduğunu gösterdiğini söyledi. Cirit, "Bazı hallerde konunun teknik yönden çok karmaşık olması, nerede ise hükmün bilirkişi tarafından sonucunu doğurabilmektedir. Bu noktada bilirkişinin kalitesi sorunu soruşturma ve kovuşturmanın kalitesine dönüşmektedir. Anayasamızın 141'inci maddesine göre davalar en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir. Anayasa'nın bu hükmü usül hukunun temel ilkelerinden biri olup toplumsal barışın da bir teminatıdır" diye konuştu.

FEYZİOĞLU: BU DEMEK DEĞİLDİR Kİ HER KONUDA AYNI DÜŞÜNECEĞİZ

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ise Türkiye'nin 2019 yılını yargıda reform yılı olarak ilan ettiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"O halde bizim buna hep birlikte destek vermemiz lazımdır. 'İstemezük' demek, her şeye olumsuz bakmak ve her şeye bir kulp takmak yanlıştır. Hep birlikte eğer sistemin içerisinde olursak ben doğruyu diyalog ve yapıcı bir iletişimle bulabileceğimize inanıyorum ve bunun da sonuçlarını görmeye başladığımızı tüm meslektaşlarımıza buradan bir kez daha müjdelemek istiyorum. Hakikatin ışığı ya da şimşeği ancak düşüncelerin çarpışmasından doğar. Bu bizim mesleğimizin özü ve temelidir. İşte bunu birlikte gerçekleştireceğiz. Birbirimizi daha iyi tanıdığımız ve doğruya ulaştığımız bir sürecin içerisinden geçtiğimizi ve daha da güzele ulaşacağımızı umut ediyorum.''



