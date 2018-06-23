Bakan Eroğlu: İnce'nin yanında pazar akşamı bir hekim bulunsa isabet olur (2)

SEVGİ YÜRÜYÜŞÜ’NE KATILDI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'da AK Parti il başkanlığı tarafından düzenlenen Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı. AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, Hatice Özkal ve milletvekili adaylarının yer aldığı Sevgi Yürüyüşü eski stadyum önünde başladı. Çok sayıda partilinin katıldığı yürüyüşte Bakan Eroğlu, milletvekilleri ve milletvekili adayları bir aracın üzerine birlikte çıkarak halkı selamlayıp, karanfil dağıttı. Eski stadyum önünden başlayan, Ambar yolu, Yeşilyol, Kurtuluş Caddesi ile devam eden yürüyüş, İmaret Camii önünde mehter takımı eşliğinde devam etti. Anıt Park önüne kadar süren Sevgi Yürüyüşü, Bakan Eroğlu'nun konuşmasıyla sona erdi.

‘BU SEÇİM DEVLETİMİZİN BEKASI İÇİN ÖNEMLİ BİR SEÇİM’

Sevgi Yürüyüşü'ne katılanlara hitap eden Bakan Eroğlu, "Yarın inşallah gümbür gümbür Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini, AK Parti'nin zaferini ve Cumhur İttifakı’nın zaferini hep birlikte kutlamaya hazır mıyız? Bu zaferden Orta Asya'daki kardeşlerimiz, Balkanlardaki, Kafkaslardaki, Saray Bosna’daki, Afrika'daki, Mynmar'daki, Kudüs'teki, Filistin'deki, Suriye'deki ve bütün dünyadaki gönül coğrafyamız bayram yapacak. Bu bayramı yaşatmak için hepimiz var mıyız? Kardeşlerimiz gerçekten çok önemli bir zafer. Her zaman şunu söylüyoruz; bu seçim cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimidir. En değerli seçimidir. Bu seçim devletimizin bekası, milletimizin istikbalinin seçimi olacak" dedi.

SEÇİM ŞARKISINI PARTİLİLERLE BİRLİKTE SÖYLEDİ

Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından kalabalığa seçim duası ettirdi. Duasında, "Milletimizin bahtını açık eyle, milletimizi doğal afetlerde koru, önümüzü kesmek isteyen her türlü belayı def eyle" dedi. Bakan Eroğlu'nun ettiği duaya katılanlar ‘Amin’ diye karşılık verdi. Daha sonra Bakan Eroğlu, "Gazamız mübarek olsun. Şarkımızı da gümbür gümbür çalalım" dedikten sonra seçim şarkısını partililerle birlikte söyledi.

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