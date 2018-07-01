Bakan Demircan: Bir seçim biter, öbür seçim başlar

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - SAMSUN'da bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bir seçim biter aslında öbür seçim başlar. Şimdi süre olarak önümüzde 9 aylık bir süre var. O zaman önümüzdeki seçimin çalışmaları şimdiden başlamıştır" dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı 76'ncı İl Danışma Toplantısı Atakum ilçesindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nin Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, Çevre ve Kültürden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ile teşkilat üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Bakan Demircan, "Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarımızın neticeleri milletimiz tarafından görüldü, bilindi ve gerekli taktiri milletimiz bize sundu. 24 Haziran seçimleri bir erken seçimdi. Aslında milletimiz bu seçimin kararını bir yıl önce vermişti. Milletimiz sistem değişikliği kararını vermişti 16 Nisan 2017’de almıştı ve şimdi 24 Haziran’da bunu uygulama kararı verdi. Seçimin neticeleri hayırlar getirsin inşallah. Türkiye içerisinde bulunduğu bu coğrafyada daha da güçlenmek zorunda. Türkiye, 16 yıllık AK Parti iktidarında, yönetim anlayışındaki zihniyetin değişikliğini başarmıştır. Sonra sistemdeki dönüşümde şimdi bu seçimde hayata geçiriliyor. Bundan sonraki dönemde yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ile tanışacak. Bu yeni sistem Türkiye’nin daha hızlı yol almasını sağlayacaktır. Bir seçim biter aslında öbür seçim başlar. Şimdi süre olarak önümüzde 9 aylık bir süre var. O zaman önümüzdeki seçimin çalışmaları şimdiden başlamıştır. Biz teşkilat modelimize uygun bir şekilde, bu yeni seçimin çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürürsek, yerel yönetimlere ilgili seçim neticemiz milletimizin arzu ettiği netice olarak ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Toplantıda konuşma yapan Karaaslan ise "Seçimleri analiz etmek ve sonuçlarına göre yeni yol haritası belirlemek bizim her dönem yaptığımız çalışmalarımız. Çalışmalarımıza başladık. Aynısını Samsun’da da yapacağız. Seçimin asıl kazananı milletin iradesidir" diye konuştu.



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