Bakan Çavuşoğlu: Güvenli bölge, Suriye’nin istikrarı için önemli

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Güvenli bölge Suriye’nin istikrarı için de önemli ve Suriye’ye dönemeyen başta Kürt kardeşlerimiz olmak üzere Suriyelilerin dönmesi için de önemli. Terörle mücadele için de bu konu oldukça önemli" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile Dışişleri Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Yunanistan ve Makedonya arasında yaşanan isim krizine ilişkin, "Başından beri Makedonya’yı anayasal ismi ile tanıyoruz. Yunanistan ile anlaşmaları takip ediyoruz. Makedon halkının ve Meclisi’nin aldığı ve alacağı kararlara saygılıyız. Bu anlaşma ile birlikte Avrupa Atlantik kurumlarına entegrasyonun önündeki engellerin de kalkacağını düşünüyoruz. Makedonya’ya NATO üyeliği sürecinde en fazla desteği veren ülke biz olduk. Makedonya’nın istikrarı Balkanlar için önemli" dedi.

'MAKEDONYA’YA FETÖ İÇİN LİSTE VERDİK'

Çavuşoğlu, dün Hırvatistan Cumhurbaşkanı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı ziyareti hatırlatarak ikili ilişkilerin dışında Balkanlar'daki işbirliğinin de değerlendirildiğine vurgu yaptı. Çavuşoğlu, "Makedonya ile ekonomik ilişkilerimiz de güçleniyor. Bu sene 500 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaştık. Ama hedef 1 milyar dolar" dedi. Çavuşoğlu, FETÖ’nün Makedonya’daki, faaliyetlerinin devam ettiğini ifade ederek, "Güvenlik konusunda işbirliği çok önemli. FETÖ burada da ilişkilerimizi zehirliyor. Makedonya’ya bir liste verdik teslim edilmesini istediğimiz kişiler için" dedi.

'TÜRKİYE’DEN YARDIM TALEP EDİLİRSE YARDIM EDERİZ'

Çavuşoğlu, Menbiç’te DEAŞ’ın düzenlediği bombalı suikasta ilişkin "Terör örgütleri ile mücadeleye devam edeceğiz. Dünkü bombalı saldırıda ABD’nin 5 güvenlik personelinin öldüğünü biliyoruz, diğer şahıslar hakkında net bilgi yok. ABD araştırıyor, bu saldırının arkasında kimler var ortaya çıkacaktır. Türkiye’den yardım talebi yok, ederlerse elimizden geleni yaparız. Terör, Suriye’de başından beri var. DEAŞ var, YPG, PKK var. İdlib bölgesinde yine diğer radikal gruplar var. Terör örgütleri bizim aldığımız kararları etkilememeli" diye konuştu.

GÜVENLİ BÖLGE MESELESİ

Çavuşoğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ve mevkidaşı Yaşar Güler’in Suriye’den çekilme kararını koordine etmek için görüştüklerini hatırlatarak şöyle dedi:

"Savunma ve Savunma Sanayi konularıda görüşülmüştür. Trump’ın telefonda ve daha sonra Twitter’da bahsettiği güvenli bölge konusu Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından Suriye krizinin başlamasından bu yana gündeme getirdiği bir konu. Güvenli bölge konusunda Türkiye’nin düşündükleri ile ABD’nin düşündükleri örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu, görüşmelerde belli olacak. Bu kapsamda ilk görüşme de Genelkurmay Başkanı Yaşar Paşa ve Dunford arasında Brüksel’de yapılmıştır. Bu güvenli bölge Suriye’nin istikrarı için de önemli ve Suriye’ye dönemeyen başta Kürt kardeşlerimiz olmak üzere Suriyelilerin dönmesi için de önemli. Terörle mücadele için de bu konu oldukça önemli."

'PATRİOT ALMA KONUSUNDA ÖNEMLİ KRİTERLER VAR'

Çavuşoğlu, 1.5 yıl önce ABD'den Patriot alma talebinde bulunduklarını, 1 ay önce ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'olur' yazısı gönderdiğine vurgu yaparak, "Burada bizim için önemli olan kriterler var. Ne zaman teslim edilecek? Biz S-400’leri aldık; çünkü ihtiyacımız vardı. Ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Çünkü sınırımızda sadece İtalyan ve İspanyolların Patriotları'nın bataryaları kaldı. Onlara da çok teşekkür ederiz, gerçek müttefik nasıl olur gösterdiler. Teslim süresi ve fiyat da önemli. Fiyatla birlikte kredilendirme de çok önemli. Orta vadede bizim için önemli başka bir kriter var. Ortak üretim ve teknoloji transferi. Türkiye olarak ortak ve yerli üretime ayrıca teknoloji transferine önem veriyoruz" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin Katar ile ortak tank üretimi konusunu eleştirdiğini hatırlatarak, "'Dışişleri Bakanı’ndan cevap istiyorum' demiş. Katar ile ortak bir üretimi eleştirmiş. Tank üretiminde küresel sermayenin Türkiye’ye gelmesi özellikle Türk firmalarının uluslararası ortaklar ile iş yapacak duruma gelmesi herkes tarafından memnuniyetle karşılanması gerekir. Bu zihniyet geçmişte tamamen dışa bağlı Türkiye’nin zihniyetidir. Türkiye’ye küresel sermayenin gelemsinden rahatsız olan kafa ise, ucuz milliyetçilik söyleminin yansımasıdır. Seçim öncesi bunlara dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ'

Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ise Türkiye ile Makedonya arasındaki dostluğun sadece sözle değil davranışlarla da gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak "Makedonya’da her zaman terörle mücadelede Türkiye’nin yanında olacaktır. Ekonomik işbirliğinin daha da artırılması gerektiğini düşünüyorum. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılmasının gerçekleştirilebilecek bir hedef olduğunu düşünüyorum. Makedonya adına Türkiye’ye teşekkür ederim, özellikle NATO üyeliğinde bizi desteklediği için. Biz refah içerisinde olursak Balkanlar da refah içinde olacak" dedi.

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