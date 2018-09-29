Bakan Çavuşoğlu, Fransa'ya gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret edeceği bildirildi.

​Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın davetine icabetle 30 Eylül 2018 tarihinde Fransa’yı ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın Fransız muhatabı ile gerçekleştireceği görüşmelerde, başta Suriye meselesi olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ile ortak gündemimizde yer alan diğer konularda görüş alışverişinde bulunması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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