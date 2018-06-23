ÇAVUŞOĞLU, CHP STANDINI ZİYARET ETTİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya kent merkezinde önce Dönerciler Çarşısı, ardından Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, tarihi Hadrianus Kapısı'nda (Üçkapılar) kurulu CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı'nın seçim standını ziyaret etti. CHP'li gençlerle tek tek tokalaşan Bakan Çavuşoğlu daha sonra beraberindekilerle şehir turu yaptı.
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Bakan Çavuşoğlu: Artık söz millette (2)
ÇAVUŞOĞLU, CHP STANDINI ZİYARET ETTİ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya kent merkezinde önce Dönerciler Çarşısı, ardından Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, tarihi Hadrianus Kapısı'nda (Üçkapılar)...
ÇAVUŞOĞLU, CHP STANDINI ZİYARET ETTİ
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