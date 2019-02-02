Bakan Akar: Tarafların Türkiye'nin tezlerine yaklaştığını memnuniyetle takip ediyoruz

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Rusya'ya giderek temaslarda bulunduğunu belirterek, "Çalışmalar sırasında ABD'liler geldi, gitti, bizden heyetler gidip geliyor. Ayrıca Ruslarla yapılan çalışmalarımız var. Bütün bunların sonunda gerçekten tarafların Türkiye'nin tezlerine, TSK'nın taleplerine yaklaştığını görmeyi de büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz" dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte dün akşam Şırnak'ın Silopi ilçesinde Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen Kışlası'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Akar ve Orgeneral Dündar, sınırın sıfır noktasında komandolarla da bir araya geldi. Burada komandolara hitap eden Bakan Akar, ülkenin hak ve menfaatleriyle vatan topraklarını korumak, egemenlik ve bağımsızlığını sürdürmek için çalışmaların devam ettiğini belirterek, hazırlıkların tamamlandığını, yeri ve zamanı geldiğinde faaliyetlerin icra edileceğini söyledi. Bakan Akar, "Gece-gündüz, yaz-kış, yağmur-çamur demeden büyük fedakarlıklarla bugünlere geldik. Yapılan çalışmaların her biri milletimizin hafızasına, tarihimize altın harflerle kazındı" dedi. Türkiye'nin çevresinde ciddi belirsizliklerin, istikrarsızlıkların olduğuna dikkat çeken Bakan Akar, "Herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm birimleri olarak hazırlıklarımızı en üst seviyede yapmak durumundayız" diye konuştu.'YENİ SAFHA KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLÜYOR'Terörle mücadelede yoğun bir dönemin yaşandığını, geçmişte olduğu gibi önemli başarıların sağlandığını belirten Bakan Akar, 24 Temmuz 2015’te başlayan yeni safhanın kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Teröristlerin 'ulaşılamaz', 'girilemez' dediği yerlere tek tek girildiğini, o bölgelerin ve inlerinin hainlerden temizlendiğini dile getiren Bakan Akar, çukur operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında sağlanan başarıları anımsatarak şöyle konuştu:"Ülkemizde Doğu'da, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde büyük ölçüde vatanımızı teröristlerden temizlemiş bulunuyoruz. Bunların bir kısmı Irak'ın kuzeyine, bir kısmı Suriye'nin kuzeyine gitti. Kimi adını, kimi soyadını değiştirdi, kimine 'YPG', kimine 'PYD' dediler, çeşitli isimler altında anılmaya başladılar; ama biz biliyoruz ki bunun aslı, esası terörist PKK’dır. Bizim buradaki mücadelemiz bir taraftan FETÖ ile diğer taraftan PKK ve onun değişik isimlerle adlandırılan teröristleriyle ve DEAŞ ile. Bu mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor."'TEK HEDEFİMİZ TERÖRİSTLER'Bakan Akar, Mehmetçiğin teröristlerle masum vatandaşları çok iyi bir şekilde birbirinden ayırdığına ve çevreye, tarihi, dini yapılara zarar vermediğine dikkat çekerek, "Sadece ve sadece teröristle mücadele ettik, etmeye devam ediyoruz. Bizim yaptığımız çalışmaların tek hedefi var, teröristler. Ülkemize, milletimize, hudutlarımıza risk, tehdit ve tehlike teşkil eden teröristler. Bunların etkisiz hale getirilmesi için mücadelemiz devam ediyor. Hiçbir şekilde etnik, dini, mezhepsel bir ayrım söz konusu değil. Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz söz konusu değil. İster ülkemizde, ister Suriye'de, ister Irak'ta, bizim hedefimiz teröristler. Karşımızda teröristler var, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için çalışıyoruz. İnşallah en son teröristi de etkisiz hale getirip ülkemizin, hudutlarımızın güvenliğini hep birlikte temin edeceğiz." diye konuştu.'ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK'Faaliyetlerin başarıya ulaşmasında en büyük başarının şehitlere ve gazilere ait olduğunu belirten Bakan Akar, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz büyük bir kahramanlık ve fedakarlık göstermişlerdir. Başarıların gerçek sahibi onlardır. TSK olarak şehitlerimizin, gazilerimizin tek damla kanını dahi yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız, bundan da kimsenin şüphesi olmasın" dedi.'KOMŞULARIMIZIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGILIYIZ'Menbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bakan Akar, bu çalışmalarla ilgili ABD ve Rusya başta olmak üzere çeşitli seviyelerde faaliyetlerin sürdüğünü söyledi. Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Rusya'ya giderek temaslarda bulunduğunu hatırlatan Bakan Akar, "Çalışmalar sırasında ABD'liler geldi, gitti, bizden heyetler gidip geliyor. Ayrıca Ruslarla yapılan çalışmalarımız var. Bütün bunların sonunda gerçekten tarafların Türkiye'nin tezlerine, TSK'nın taleplerine yaklaştığını görmeyi de büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Biz başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak ve siyasi bütünlüğüne saygılıyız. Bizim derdimizin teröristler olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.'PROVOKASYONLARLA BİR YERE VARAMAYACAKLAR'Suri Üs Bölgesi'ne yönelik teröristlerin provokasyonunu hatırlatan Bakan Akar, "Oradaki insanları tahrik, provoke ettiler, onların arasına sivil kıyafetlerle karıştılar ve bir şekilde oradaki üs bölgemize bir tasallutta, bir teşebbüste bulundular. Oradaki askerimizin sabırlı, metin, akıllı davranışlarıyla bu provokasyon boşa çıkarıldı. Zaten bu tür eylemler, tamamen beyhude eylemlerdir. Bu şekildeki provokasyonlarla teröristlerin bir yere varamayacakları açıktır. Bunların hepsi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da önlendi, önlenmeye devam edecek. Erbil yönetiminin de olaylar sırasında ve sonrasında aldığı tedbirleri, olaya yaklaşım şeklini de memnuniyetle izlemekteyiz. Fakat, teröristlerin ve teröristlerin destekçilerinin hiçbir kurtuluşu yok. Bunlarla mücadelemiz devam edecek. Bölgede hiçbir şekilde durmak yok. Bu mücadelenin sonuna kadar gitmesini sağlayacağız, hiçbir oldu bittiye müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.'SURİYELİLERİN EVLERİNE DÖNMELERİNİ SAĞLAMAMAYA ÇALIŞIYORUZ'Bakan Akar, terör örgütünün başındaki terör ağalarının çıkmaz bir yolda olduklarını gördüğünü, alttakilerin de bunları anlaması ve TSK'nın çalışmalarıyla terör örgütünün tamamen etkisiz hale getirileceğini ifade ederek, "Biz vatanımızın, milletimizin huzuru ve güvenliği için uğraşıyoruz. Diğer taraftan da, özellikle Suriye'deki teröristlerin bölgeden temizlenmesiyle, Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce rahat, huzur, güven içinde ülkelerine, evlerine dönmelerini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.Bakan Akar, arazide operasyonel ve istihbari konuların yoğun şekilde uygulandığını, yerli üretim en modern araç ve gereçlerin kullanıldığını, ayrıca uluslararası çerçevede çeşitli temasların da devam ettiğini kaydetti. Bakan Akar, "Bunların sonucu olarak da çok şükür hem arazide operasyonel olarak, hem de masada diplomasi olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Böylece ülkemizin, asil milletimizin hakkını, hukukunu koruyup, kollayıp savunma imkanı buluyoruz" diye konuştu.Bakan Akar ve Orgeneral Dündar, inceleme ve denetlemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.

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