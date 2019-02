Bakan Akar: Savunma sanayinde yerlilik ve millilik yüzde 70'lere çıktı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin yerli ve milli anlayışla savunma sanayinde büyük hamle başlattığını belirterek, "Bu hamleler sonunda yerlilik ve millilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkmış durumdadır. Bu oranı artırmak için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Aselsan'ın tasarım ve üretim faaliyet alanlarında çalıştığı yan sanayi ve üretici firmaların temsilcileri, 'Güç Birliği Zirvesi 2019'da bir araya geldi. Ankara Ticaret Odası'ndaki zirveye, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de katıldı.

'YERLİLİK VE MİLLİLİK OLMAZSA OLMAZ'

'Millileşme' temalı programda konuşan Bakan Akar, yerlilik ve milliliğin savunma sanayindeki önemine dikkat çekti. Bakan Akar, "Yerlilik ve millilik özellikle savunma sanayinde olmazsa olmazı teşkil ediyor. Bu nedenle temanın da 'Millileşme' olarak seçilmesi, bu faaliyetin önemli bir özelliği olarak ortaya çıkmaktadır. Her fırsatta dile getirdiğimiz bu millileşme konusu Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliğinin, caydırıcılığının, saygınlığının artması, ülkemizin, gelecek nesillerimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması, ekonomimizin ve savunma sanayimizin uluslararası alanda üst sıralara çıkması için bir tercih değil, bir zorunluluktur. Ülkemizde maalesef millilik kavramını anlamayan, gücünün farkında olmayan, kendisine ve ülkesine güvenmeyen bazıları var ki bu zihniyet ülkemizde savunma sanayimizin istenilen düzeyde ve süratte gelişmesini engellemiştir. Yaşadığımız tecrübeler şunu açıkça göstermiştir ki, kendi kayığınızı kendiniz çekmiyorsanız bir yere gidemiyorsunuz" diye konuştu.

'4 FİRMAMIZ DÜNYA DEVLERİYLE YARIŞIYOR'

Parası ödenmesine rağmen 'dost' ve 'müttefik' denilen ülkelerden dahi modern silah ve mühimmat tedarik edilirken zorluklar çekildiğini belirten Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Askeri gücümüzün imkan ve kabiliyetleri ülke kaynaklarından beslenmiyorsa, kendi işçiniz, mühendisiniz tasarlayıp üretmiyorsa, bunları çağın ihtiyaçlarına göre geliştirmiyorsa ülke güvenliğinizi tam anlamıyla sağlamış olamıyorsunuz. Bugün geldiğimiz noktada Aselsan ile birlikte savunma sanayisinde faaliyet gösteren 4 firmamız dünya devleriyle yarışır hale gelmiştir. Bu savunma sanayi şirketlerimiz gurur kaynağımız olmuştur."

'YERLİLİK VE MİLLİLİK, YÜZDE 70'LERE ÇIKTI'

Türkiye'nin yerli ve milli anlayışla savunma sanayinde büyük bir hamle başlattığını belirten Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bu hamleler sonunda yerlilik ve millilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkmış durumdadır. Bu oranı artırmak için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Yaklaşımımızın bir söylemden ibaret olmadığı rakamlarla bellidir. Risk ve tehditlerle dolu olan bu coğrafyada hem halkımızın hem de umudunu Türkiye'ye bağlamış mazlumların, diğer dost ve müttefik kardeş ülkelerin güvenliği ve huzuru için güçlü ve başarılı olmak zorundayız. Bunun için de milli değerlerimiz ve menfaatlerimiz üzerine yükselen etkin, yerli ve yenilikçi bir savunma sanayi anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız."

'SAVUNMA SANAYİ VE HAVACILIK CİROSU 7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

Savunma sanayi alanında yapılan ihracat ve gelişmelere de değinen Bakan Hulusi Akar, şunları dedi:

"Bugün Pakistan ile 'Milgem', Katar'la 'Fırtına', Ukrayna ile 'İnsansız Hava Aracı' ihraç sözleşmelerini imzalar duruma geldik. 'Atak' helikopterlerimize dünyanın her yerinden ilgi gösterilmektedir. 'Hürkuş' temel eğitim uçağı Silahlı Kuvvetlerimizin göz bebeği olmuştur. Sınırlarımızı yerli ve milli harp araç ve gereçleri drone savarlarımızla korumaktayız. İlk uçuşunu gerçekleştiren 'Gökbey'in seri üretim süreci yakında başlayacak. Dünyada ilk 100 listesine giren Türk firmaların sayısı her geçen gün artmakta ve savunma sanayi cirosunun her bir önceki yıla göre artış göstermesi, 2023 hedeflerimize doğru adım adım ilerlediğimizin de en açık göstergesidir, kanıtıdır. 2018 yılında savunma sanayi ve havacılık cirosu 7 milyar dolara ulaşmış, ihracat ise ilk kez 2 milyar dolar sınırını açarak 2,5 milyar dolara yaklaşmıştır. Bu başarılara rağmen katedeceğimiz çok mesafe olduğunun da altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin küresel güç olma vizyonu çerçevesinde kamu, vakıf ve özel sektörümüzün iş birliği içinde olması ülkemizi hedeflerine daha da yaklaştıracaktır."

Bakan Akar, tüm firmaları, Milli Savunma Bakanlığı'nın onaylı tedarikçi havuzunda yer almak için başvuru yapmaya davet etti.

'ASELSAN, LOKOMOTİF ROLÜNDE'

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ise savunma sanayinin Türkiye'nin bekası için olmazsa olmaz unsurlardan biri olduğunu söyledi. Bu çalışmaların Türkiye çapında halka gurur veren ve güvenini artıran bir seviyede devam ettiğini belirten Demir, şunları söyledi:

"Ancak almamız gereken mesafeler gerçekten fazla ve sürekli olarak hedefimizi büyüterek devam ettirmek zorundayız. Burada neticeye odaklanmamız gerekiyor. Netice de şu; Ülkemizin bekası, emniyeti için mücadele eden güvenlik güçlerimizin sahadaki etkinliklerini milli ve yerli sistemlerle sağlayabildikleri ölçüde yapacağımız işlerde, harekâtlarda, vereceğimiz kararlarda şunun bunun parmak sallamasına, tehdidine pabuç bırakmadan, kendi özgüvenimizle sağlayabiliyorsak işte netice budur. Burada lokomotif rolünü üstlenen belirli ana yüklenicilerimiz vardır ki bunların da başında Aselsan gelmektedir. Bu şirketlerin kritik görevleri var. Kendileri çınar olsalar da gölgelerinde ot bitmeyen ağaç olmak yerine, gölgelerinde filizler yetiştiren ve bu sektörü ormana dönüştüren yapı olmak durumundalar. Savunma sanayimiz ancak bu yolla ülkenin bütün değerlerini kullanan, hiçbir kuruşunu ve saatini israf etmeden hedefe doğru yönelen bir hale gelebilir."

Konuşmaların ardından Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından Bakan Akar'a, Türkiye'nin yerli ve milli tankı Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi'nin (KORKUT) maketi hediye edildi.



