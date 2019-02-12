Bakan Akar, 'NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yarın düzenlenecek olan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada; Bakan Akar'ın, NATO toplantıları kapsamında, ABD Savunma Bakan Vekili, Yunanistan, Fransa, Makedonya, Karadağ, İtalya ve Gürcistan savunma bakanları ile de ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin planlandığı bildirildi.

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