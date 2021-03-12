Bakan Akar Açıkladı! Mısır Yaklaşımı İki Ülkenin Yararına

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mısır’ın yaklaşımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin deniz yetki alanlarına saygılı davranışın önemli ve değerli olduğunu ifade eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son gelişmelerin her iki ülkenin yararına olduğunu söyledi. Mısır’ın yaklaşımının bölgesel barış için önemi bir adım olduğu belirtildi.

Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün katıldığı törende 8. Komando Tugayı'nın sancağı, tugay komutanlağı tarafından teslim alındı.

Tören, Tugay Sancağı'nın platformdaki yerini alması ile birlikte başladı. Saygı duruşunda da bulunulan törende İstiklal Marşı okunulduğu haberi öğrenildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 8. Komando Tugayı'nın tarihçesinin okunması sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, Tugay Komutanı Tuğgeneral Orhan Akkurt'a Tugay Sancağı’nı teslim etti.

Savunma Bakanı Akar, sancak ilk teslim tutanağına imza atılması sonrasında törende açıklamalar yaptı. Akar sözlerine, cesaret ve zafer abidesi komandoları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en seçkin birliklerinden birini sevgi ile selamlıyorum şeklinde başladı.

FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı Türkiye Cumhuriyeti’nin mücadele içerisinde olduğunu ve bölgenin güvenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Hulusi Akar, komşularımızın toprak bütünlüğüne ve egemenliklerine saygılı olduklarını ifade etti. Bununla birlikte, sınırımızın yanı başında Türkiye’ye yönelik terör tehdidine asla müsaade edilmeyeceği vurgusu yapıldı.

DEAŞ'la mücadele bahanesi ile Amerika Birleşik Devletleri’nin terör örgütü olan PKK’dan hiçbir farkı bulunmayan YPG’ye destekte bulunulmasını doğru bulmadığını açıklayan Hulusi Akar, PKK eşittir YPG dedi.

Milli Savunma Bakanı, konuşmasında Mısır ile yaşanan son gelişmeler ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Ülkemizin BM’ye bildirdiği deniz yetki alanları sınırlarına karşı saygılı bir tutumda bulunulması her iki ülkenin yararınadır dedi. Aynı zamanda, tarihsel ve kültürel bağlara da yakışanın bu olduğu açıklandı.