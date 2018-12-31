Bahçeli'den yeni yıl mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yıl mesajında, "2018'den geleceğe baktığımızda son derece umutluyuz, arzu doluyuz. Türkiye'yi hak ettiği, layık olduğu, gelişmişlik ve medeni noktalara elbirliğiyle, işbirliğiyle, güç birliğiyle, Cumhur İttifakı'nın ahlak, muhteva ve müktesebatıyla taşıyabiliriz" dedi.MHP lideri Devlet Bahçeli, yayımladığı yeni yıl mesajında 2018 yılının tarihi gelişmelere sahne olduğunu belirterek, "2018 yılı bölgesel ve küresel denge arayışlarının yoğunlaştığı, gerilim ve kutuplaşma dinamiklerinin yaygınlaştığı, huzursuzluk ve ufunet dalgasının yükseldiği bir dönem olarak hafızalara kazınmıştır" dedi.'İKİNCİ BEKA AŞAMASI'Türkiye'de 2018 yılında tarihi gelişmeler yaşadığını kaydeden Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Türkiye, 2018 yılında yeni bir sisteme kansız ve kazasız geçiş sağlamıştır. Bu yıl içinde tarihi bir açılım, iftihar edilecek ruhi bir atılım tezahür etmiştir. 7 Ağustos Yenikapı dirilişinin ve 16 Nisan Halkoylamasının 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleriyle taçlanması sonucunda Türkiye'nin önü açılmış, ufku aydınlanmıştır. Birlikten kuvvet doğar sözü geçerli ve gerçek anlamını bulmuştur. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü evresine demokratik olgunlukla geçilmiştir. 9 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen inşa edilmiş ve hayata geçmiştir. 1918'den 2018'e kadar geçen birinci beka mücadelemiz şimdi yerini ikinci beka aşamasına bırakmıştır. 1918'den 1923'e kadar süren kurtuluş mücadelemiz, 2018'den 2023'e kadar sürmesini ümit ettiğimiz yükseliş safhasıyla daha da temellenecektir. Bunu başaracak irade ise gücünü ve güvenini Türk milletinden alan Cumhur İttifakı'dır."'HESAP SORAN BİR TÜRKİYE VARDIR'Artık hesap veren değil, hesap soran bir Türkiye olduğunu söyleyen Bahçeli, "Arayan değil, aranan; çekilen değil çevik bir iradeyle ileriye atılan; korkan değil kahramanca duran, 'ya istiklal ya ölüm, ya beka ya da bela' diyen bir seviyeye tırmanan bir ülke ortadadır. Bilinmelidir ki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti'nin beka kilidi, beraberlik ümidi; huzur, istikrar, bereket ve refah aşısıdır. Yeni sistem katılaşmış anlaşmazlıkları zaman içinde çözecektir. 2018'de Türk milleti büyük bir başarıya imza atmış, gıpta edilecek bir demokrasi atılımı yapmıştır. Geçmişten ders alınmış, sonuç çıkartılmıştır. 1918'den 1923'e kadar hem kurtuluşumuzun hem de kuruluşumuzun çatısı örülmüştü. 2018'den 2023'e kadar da her alanda kalkınmış, iç huzurunu, iç barışını, iç denge ve düzenini tam olarak temin etmiş bir halde bölgesel ve küresel çapta zirveye gözünü dikmiş bir Türkiye hedefini gerçekleştirmek önümüzdeki en temel milli görevdir" dedi.'TÜRKİYE HEM MASADA HEM DE SAHADADIR'Fırat'ın doğusuna yapılacak muhtemel operasyon ile ilgili konuşan Bahçeli, şunları söyledi: "Terörü yenmiş, ekonomik saldırıları kökünden püskürtmüş, kurulan oyunları hepten bozmuş, faiz lobisinin entrikalarını bertaraf etmiş bir ülke olarak yeni bir Türk mucizesine imza atılabilecektir. Fırat'ın doğusuna yapılacak haklı ve meşru harekâtla milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulması, Menbiç'te sahne alan sinsi tiyatroların, kirli pazarlıkların, danışıklı dövüş süreçlerin bitirilmesi milli gaye olmalıdır. Türkiye hem masada hem de sahadadır. Tarihin çağrılarına kulak tıkamak imkansızdır. Uyanan milli şuurun hedeflerini söndürmek akıl dışılıktır. Kimin nereden çekildiği değil, önemli olan Türkiye'nin nereye ve hangi hukuki sebeplerle girip mazlumların ümidi olacağıdır."'BU GÜÇ BİZDE VARDIR'Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlere, bekasına bağlı ve sadık bir anlayışla hazırlandığını belirten Bahçeli, "İnanıyorum ki tarihin istikametini etkileyecek, bir kez daha tayin edecektir. Nitekim 1 Nisan 2019 sabahı büyük Türk milletinin gelecek ülkülerinin, güçlü ve kutlu yükselişinin bir mührü olacaktır. Bu güç bizde vardır. Bu potansiyel bizde vardır. Bu irade bizde vardır. Bu kararlılık, bu dirayet, bu hamiyet, bu cesaret aziz Türk milletinde ziyadesiyle meridir, mevcuttur. 2018'den geleceğe baktığımızda son derece umutluyuz, arzu doluyuz. Karamsarlık bizim kitabımızda yazmayacaktır. Kötümserlik salgını bizim semtimize asla uğrayamayacaktır. Nice badireden çıktık, nice belaları alt ettik. Anka kuşu gibi, her seferinde küllerimizden yeniden doğduk. Yaparız, başarırız, Türkiye'yi hak ettiği, layık olduğu, gelişmişlik ve medeni noktalara elbirliğiyle, işbirliğiyle, güç birliğiyle, Cumhur İttifakı'nın ahlak, muhteva ve müktesebatıyla taşıyabiliriz" dedi.