Bahçeli'den teşkilatlara seçim genelgesi

ANKARA, () - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için teşkilatlara gönderdiği genelgede, "'Cumhur ittifakı'nın mehabetini ve meşruiyetini gölgeleyecek açıklama, değerlendirme, yorum, yayın ve beyanatlardan kesinkes uzak durulacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik teşkilatlara genelge gönderdi. Bahçeli, genelgede 2018 yılına ekonomik saldırıların, kur operasyonlarının, terör saldırılarının, iç ve dış komploların, mütecavir ülke ve bölgelerdeki kaos ortamının damga vurduğu belirtti. Türkiye'nin, yeni hükümet sistemine 'cumhur ittifakı'nın milli ahlakıyla meşru adımlarıyla müftehir çalışmalarıyla kavuştuğunu kaydeden Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk milletinin eşsiz karar ve kutlu iradesi olarak tecelli etmiştir. Bu yeni hükümet sisteminin harcını 7 Ağustos Yenikapı ruhu karmıştır. Bu yeni hükümet sisteminin muhtevasını 16 Nisan halk oylaması kaydetmiştir. Bu yeni sistemin müstakbelini 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri tayin ve tespit etmiştir. Türkiye büyük bir dönüşümü başarmıştır. Bu itibarla 2018 yılı milli hafızalardan asla çıkmayacaktır" dedi.

'BU SEÇİMLER HER BAKIMDAN FARKLI'

'Cumhur ittifakı'nın yerel seçimden yüz akıyla çıkmasının, öncelikli arzuları olduğunu vurgulayan MHP lideri Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu seferki Mahalli İdareler Seçimleri, bugüne kadar yapılmış olanlardan her bakımdan farklıdır. Daha da önemlisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yol kazasına uğrayıp, bir badireye muhatap kalıp, meşruiyetinin tartışmaya açılma riskinin milli irade vasıtasıyla bertarafını arıyor ve arzuluyoruz. Çünkü zillet ittifakına kan ve can veren siyasi partilerin 31 Mart'ı yeni hükümet sistemiyle hesaplaşmak için bir vesile bu kapsamda Türkiye'nin sistem ve rejim krizine düşmesi için bir vetire olarak değerlendirdiği çok açıktır. Böylesi bir durumun, yani zillet ittifakını şımartacak ve şuursuzca harekete geçirecek bir siyasi neticenin Türkiye'nin iflas ve izmihlali demek olduğunu şimdiden bilmek ve görmek lazımdır. 31 Mart 2019'da 'cumhur ittifakı'nın başarısı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünün müstahkem müjdesi, gelecekteki milli huzur ve yükselişin muvaffakiyet ve muharrik gücü olacaktır."

MHP'nin, 4 Mayıs 2018 tarihinde imza altına alınan 'cumhur ittifakı' protokolüne sadık ve bağlı olduğunu belirten Bahçeli, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 30 büyükşehir belediyesi ile bunların ilçe belediyelerinde 'cumhur ittifakı'nın aday ve iradesi mührünü vuracak, diğer 51 il ve ilçe belediyelerde ise ittifakın paydaşı olan partiler demokratik yarış halinde olacaklardır" dedi.

'ORTAK ÇALIŞMALAR İCRA VE İFA EDİLECEK'

'Cumhur ittifakı'nın yerel seçim için 30 büyükşehir belediyesi ve bunların alt belediyelerinde seçime girme amacıyla mutabakata varması sonrası söz konusu genelgenin yeniden düzenlenip, tashihinin gerekli kılındığını belirten MHP lideri Bahçeli, şunları kaydetti:

"'Cumhur ittifakı' doğrultusunda aday çıkarılmayan her seçim bölgesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin belediye meclis üyesi aday listesi hazırlanacak ve seçime girecektir. 'Cumhur ittifakı'nın mehabetini ve meşruiyetini gölgeleyecek açıklama, değerlendirme, yorum, yayın ve beyanatlardan kesinkes uzak durulacaktır. 'Cumhur ittifakı'nın siyasi birlikten ziyade ülke, millet, güvenlik ve tarihi çıkarlarımızı gözeten bir beka beraberliği olduğu unutulmayacaktır. 'Cumhur ittifakı' adaylarının seçime katıldığı her seçim bölgesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'yle eşgüdüm halinde ilişki ve irtibatlar kurulacak, siyasi ilkelerimiz dahilinde ortak çalışmalar icra ve ifa edilecektir. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin kampanya döneminde her türlü fitne-fesat akımına derhal karşı koyulacak, bilhassa sosyal medya vasıtasıyla tezvirat yaymaya, akıl bulandırmaya, karamsarlık aşılamaya çalışan hiç kimseye ne değer verilecek ne de itibar edilecektir. Partimizi karalamaya, siyasi tutumunu sulandırmaya, adaylarımızı yıpratmaya kasten teşebbüs edenler hakkında adli ve hukuki müracaatlar hızlı şekilde gerçekleştirilecektir. Hem partimizin hem de 'cumhur ittifakı'nın başarısı için canla, başla, heyecanla çalışılacak, birlik ve beraberlik ruhu sahaya aynen yansıtılacaktır. 31 Mart 2019’da, partimizi temsilen demokratik yarışa katılacak 51 il ve ilçe belediye başkan adayımız başta olmak üzere, belediye meclis adaylarımız, il genel meclis adaylarımız 'cumhur ittifakı'nın saygınlığını zedeleyecek her türlü söz ve davranıştan kaçınacaklardır."

MHP Genel Başkanı ​Bahçeli, genelgenin son bölümünde ise partisinin ve 'cumhur ittifakı'nın adaylarına başarılar diledi.