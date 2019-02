İSTANBUL, () - Büyük bir hizmet aşkı ve atılımla Avcılar’ı hak ettiği alt yapıya kavuşturacaklarını söyleyen AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, "Avcılar’da hizmet yok, hezimet var. Şehircilik planları ve imar ile ilgili hazırladığımız düzenlemeler hazır" dedi.

Projeleri, planları ve Cumhur İttifakı'ndan da alacakları güç ile Avcılar’ı hak ettiği gibi yöneteceklerini belirten Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, “Avcılar için ekibimizle harıl harıl çalışırken ‘halka rağmen değil, halkla birlikte yönetelim’ demiştik. Şimdi gönül belediyeciliği ile beraber, ‘memleket işi, gönül işi’ dedik. Adanmış bir ekiple, güçlü projelerimizle birlikte geliyoruz. Alt yapısı, şehircilik planı, imar ile ilgili düzenlemeleri ile sosyal belediyecilik anlayışı içinde halk ile beraber yöneterek Avcılar'ı çok daha iyi bir yer haline getireceğiz" diye konuştu.

"AVCILAR SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA TANIŞACAK "

Avcılar’da vatandaşların henüz 'AK Belediyecilik' ile tanışmadığını söyleyen Ulusoy, "Avcılar'ı mahalle mahalle, sokak sokak geziyoruz. İnsanlar sokaklarda bizim için ‘gelin artık' diyorlar. Avcılar'a büyük bir coşku ile geliyoruz. Avcılar bizimle birlikte sosyal belediyecilik anlayışıyla tanışacak. Hizmetlerimizi her vatandaşımıza adil bir şekilde vereceğiz. Hizmet götürülmeyen hiçbir yer bırakmayacağız, kimsesizlerin kimsesi, garibanların hizmetkarı olacağız" ifadesini kullandı.

"KADINLAR, GENÇLER, YAŞLILAR VE ENGELLİLER ARTIK ÇARESİZ DEĞİL"

Yılmak bilmeden gece gündüz çalışacaklarını dile getiren İbrahim Ulusoy, "Planlarımız, projelerimiz hazır. Uzun zamandır Avcılar için neler yapabiliriz sorusuna cevap aradık. Evet, yapacak çok şey var ama zorluklar bizi yıldıramaz. Belediyemiz her vatandaşımıza ama özellikle her gence, her yaşlıya ve her engelli vatandaşımıza hizmet verecek şekilde konumlanacak. Spor ve kültür dahil tüm faaliyetlerimizi en küçük yerleşim noktalarına kadar götüreceğiz" dedi.