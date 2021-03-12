Amerika’dan Büyük İddia: Çin Tayvan’ı İşgal Edecek!

Küresel anlamda dünya hızla karışmaya devam ediyor. Büyük bir iddia da Amerika’dan geldi! Amerika ile Çin arasındaki sular hiç durulmuş değil. Bu gidişle bu mümkünde olmayacak. Ticaret savaşlarından sonra siyasi olarak birbiriyle dalaşmaya devam eden ikilinin yeni gündem konusu ise Tayvan!

ABD'nin önde gelen amirali, Çin'in önümüzdeki altı yıl içinde Tayvan'ı işgal edebileceği konusunda uyardı! Bu şok eden iddia ise tarafları tekrardan birbirine düşman etti. Asya Pasifik komutanı Philip Davidson, Pekin'in 2050'ye kadar Washington’un dünya liderliği rolünü üstlenmek istediğini söyledi. Pekin'in Asya'daki Amerikan askeri gücünün yerini alma hamlelerini hızlandırmasıyla, Çin'in önümüzdeki altı yıl içinde Tayvan'ı işgal edebileceği konusunda uyardı.

Öte yandan demokratik ve kendi kendini yöneten Tayvan, liderleri adayı kendi topraklarının bir parçası olarak gören ve bir gün geri alacağına söz verdikleri Çin'in sürekli işgal tehdidi altında yaşıyor.

Washington'un Asya-Pasifik'teki en üst düzey askeri subayı Amiral Philip Davidson, "Çin'in ABD'yi ve kurallara dayalı uluslararası düzendeki liderlik rolümüzü 2050'ye kadar değiştirme hırslarından ve Tayvan’a karşı olası işgallerinden dolayı endişeleniyorum," dedi.

Gerilim, Çin ile savaş korkusu içinde yaşayan Tayvan’ı ise oldukça rahatsız ediyor. Komutan Davidson konuşmasında Tayvan’ın Çin’in hırslarından biri olduğunu vurguladı. Bu tehdidin bu on yıl içinde, aslında önümüzdeki altı yıl içinde ortaya çıkacağını düşünüyorum diyerek de olayın ciddiyetine değindi. Davidson, Çin’in bölgedeki askeri varlıklarının genişlemesinin ABD için “olumsuz” bir durum yaratma riski taşıdığını ve caydırıcılık seviyesini düşürdüğünü ekledi.

SALDIRGAN DURUŞ ŞART

Komutan Davidson konuşmasında Amerika için saldırgan bir tutumun koşul olduğunu da ileri sürdü.

Çin Cumhuriyeti (Tayvan’ın resmi adı) 1949’da bir iç savaşın sonunda milliyetçi Kuomintang’ın anakaradan kaçmasıyla kuruldu. Pekin'deki iktidardaki Çin Komünist partisi Tayvan'ı hiçbir zaman yönetmedi, ancak gerekirse zorla da olsa geri alacakları Çin'in bir parçası olarak tanıyorlar.

Tayvan'ın liderliği ve nüfusunun büyük çoğunluğu ise olası bir Çin işgalini ya da Çin hakimiyetini reddediyorlar.

TAYVAN VE ÇİN ARASINDAKİ GERİLİM ARTIYOR

Tayvan’ın bu tehdit edici davranışlardan rahatsız olmasının yanı sıra Çin ile birleşme istememesi nedeniyle aralarındaki gerilim sürekli artıyor. Fakat iki ülke arasındaki gerilimi artıran asıl olay 2016 seçimlerinden sonra yaşandı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in 2016 seçiminden sonra Çin ile resmi temaslarını kestiğinden beri, iki ülke arasındaki gerilim daha da arttı.

BİDEN’IN ZOR SINAVI

Amerikan Senatosu ve partilerin yeni Başkan Joe Biden’dan beklentileri ise büyük. Biden, bu ileriki günlerde Çin’i savaş ve zor olmadan dizginlemenin bir yolunu bulmak zorunda. Aksi takdirde Amerika Senatosundaki fikir ayrılıkları ve gerilimler giderek artacak.