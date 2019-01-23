Altun: Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi istikrarı Türkiye'nin öncelikleri

ANKARA, () - CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye'deki gelişmeleri görüşeceğini belirterek, "Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi istikrarı Türkiye'nin öncelikleridir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretine ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova'da Vladimir Devlet Başkanı Putin ile bölgesel sorunlar, Suriye'deki son gelişmeler ve Türk- Rus ilişkileri konularında görüşmelerde bulunacağını belirtti. Altun, "Türkiye sadece Suriye'deki her türlü terörizmle savaşmıyor. Biz aynı zamanda yanı başımızdaki krizin politik çözümü için çalışıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi istikrarı Türkiye'nin öncelikleridir. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.