Akşener: McKinsey  ile bütün ilişkinizi kestiniz mi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, McKinsey tartışmalarına yönelik, "McKinsey ile bütün ilişkinizi kestiniz mi? Yoksa atı alan Üsküdar'ı geçti de, siz milletin tepkisini mi yumuşatıyorsunuz?" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile aralarında yaşananlara değinerek, "Sayın Bahçeli yine yaptı yapacağını, Türk siyasetine kara bir leke çaldı. Ne Türkiye ne de Tük milliyetçiliği için bir gelecek vaat etmediğini açıkça ortaya koydu. Sen Cumhuriyetin kurucu iradesinin Türk milliyetçiliğinin bayrağını düşürdün. Sen onu saray kapısına serecektin ki biz razı olmadık. Milliyetçilik 1100 odalı saray bahçelerinde kök salmaz Sayın Bahçeli. Kongrede karşıma çıkacak cesaretin yok, kendi seçtiğin delegenin önüne çıkacak cesaretin yok. İstanbul'dan aday gösterecek cesaretin yok. Milliyetçiler İktidardan bugün hesap sormayacak da ne zaman soracak. Dolar bir buçuk lirayken veryansın ediyordun, dolar 6 lira oldu enflasyon yüzde 25'e dayandı. Şimdi mi susuyorsun. Sayın Bahçeli Türkiye seninle yeterince zaman kaybetti. Ben de seninle fazla vakit kaybedecek değilim" diye konuştu.

'ALLAH'IN LANETİ PKK'NIN ÜZERİNE OLSUN'

Meral Akşener, grup toplantısında şehitlere rahmet dileyerek şunları söyledi.

"Bu salonlarda rahatça konuşabilelim diye kanını sebil eden ana kuzuları, vatan evlatları var. Onlar, analarının kuzuları ama Türk yurdunun da fedaileridir. Onlar şehittir ve şehitler diridir. Allah, milletimize sabır versin. Allah, devletimize zeval vermesin. Bu topraklarda, her şehit babasının dilinden o iki kelime düşer; 'Vatan sağ olsun.' Ve o kahramanların, gözü yaşlı anaları… Siz yalnızca birer ana değil, birer ocaksınız. O ocağı tüttüreceğiz. Düşmanı güldürmeyeceğiz. Herkes peşini bıraksa bile, andımız olsun ki, bu davayı kıyamete kadar güdeceğiz! Allah'ın laneti PKK'nın üzerine olsun. Askerimize, polisimize, korucularımıza selam olsun. Allah, ayaklarını taşa değdirmesin. Attıkları boşa gitmesin. İstismarda sınır tanımayarak, her şehit cenazesinde 'idam meclisten gelirse onaylarım' diyen ve 'candan beslenen' sayın Erdoğan'a sesleniyorum; Parti senin, milletvekilleri de senin partinin. Adım atmıyorsun ama, habire laf atıyorsun. Artık milleti idamla kandırmaktan vazgeç."

'İŞİ GETİRİP FETÖ'NÜN KODAMANLARININ SALIVERİLMESİNE Mİ BAĞLAYACAKLAR?'

Meral Akşener, MHP'nin af teklifini anımsatarak şunları söyledi:

"İşi getirip Anayasa Mahkemesi eliyle FETÖ'nün kodamanlarının salıverilmesine mi bağlayacaklar? Ya da açılım sürecinde rol almış bir takım isimleri güvence altına mı alacaklar? Maksat gerçekten, FETÖ'cü hakimlerin oluşturduğu mağduriyetleri gidermekse, yeniden yargılama yolunu açın. 'Kader mahkumu' diyerek, işin kolayına kaçmayın. Milletin, adalet duygusunu ve devlete güvenini zedelemeyin. İnsana karşı suç işleyenlerin Balgat'ı varsa, devlete karşı suç işleyenlerin AKP'si, CHP'si, HDP'si varsa, mağdurların ve mazlumların da İYİ Partisi var."

'MCKİNSEY İLE BÜTÜN İLİŞKİNİZİ KESTİNİZ Mİ?'

Meral Akşener, McKinsey tartışmalarına yönelik şöyle konuştu:

"İYİ Partinin milli direnci, o defteri kapatmasa, sebep olacağı sıkıntıların ardından 'ben yapmadım McKinsey yaptı' diyecekti. McKinsey tartışmaları, kimin nerde durduğunu gösteren, önemli bir süreç oldu. Türk Ordusu'na kurulan tuzaktaki birinci kozmik oda vakasında, savcılığı Sayın Erdoğan üstlenmişti. Bu ikinci kozmik oda vakasının savcılığını ise Sayın Bahçeli üstlendi. Damat Berat'ın arkasında durdu, göğsünü McKinsey'e siper etti ancak kayınpeder ikisini de ortada bıraktı. McKinsey ile bütün ilişkinizi kestiniz mi? Yoksa atı alan Üsküdar'ı geçti de, siz milletin tepkisini mi yumuşatıyorsunuz? Sayın Erdoğan'ın önüne anketler gelmiş olacak ki, damat falan dinlemedi, 'Olmaz' dedi. Yarın, ekonomi daha büyük bir darboğaza girdiğinde, inşallah 'Damat da beni kandırmış' demez."

'SAYIN ERDOĞAN, SENİ, BELEDİYE ZABITASINA MI ŞİKAYET EDELİM?'

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin 'kriz yok' sözlerini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü partisinin kampında, aynı konuşmanın içinde, hem 'kriz yok' dedi, hem de 'işadamlarımız bu krizi fırsata çevirebilir' dedi. 'Benim bu işle alakam yok. Zam yapanı zabıtaya şikayet edin' diyerek, işin faturasını üreticiye, perakendeciye, tüccara kesmeye çalışıyor. Sayın Erdoğan, ülkeyi yöneten sensin. Ekonomiyi bu hale getiren sensin. Zamların sebebi sensin. Dünya 4D yazıcıları, nesnelerin internetini, sanal gerçekliği konuşurken, ekonomiyi zabıtayla idare edebileceğini düşünmen, Türkiye için züldür. Yılın bitmesine daha üç ay var. Tüketici enflasyonu yüzde 24 buçuğu, üretici enflasyonu yüzde 46'yı buldu. Sayın Erdoğan, şimdi ne yapalım? Seni, belediye zabıtasına mı şikayet edelim? Domatesin kilosu 15 lira olmuş, hala ‘kriz yok’ diyorsun. Bir çay-simit hesabı yap da, gör bak, kriz var mı, yok mu? Üç ayda, yüzde 60 fakirleştirdiğin millet, yağın, tuzun, şekerin önünden geçemez oldu. Bize 'sabır' diyorsun ama, sen lüksten, şatafattan vazgeçmiyorsun. Süper lüks uçaklarla ilgileniyorsun. Sarayın günlük harcaması 2 trilyonu buluyor. Şunu bir kenara yaz; sen, bulgur pilavı ve ayranla yetinmedikçe, millete sabır diyemezsin. Ekonomik krizle gerçekten mücadele etmeye niyetin varsa, şu adımları atarak milletimizi ümitlendir, yatırımcılara da güven ver. Varlık fonu başkanlığını bırak. Damadını, hazinenin, maliyenin başından al. Yandaşlarınla yaptığın köprü, hastane, havaalanı, otoyol sözleşmelerini masaya yatır, ve Türk Lirası'na çevir. Liderleri topla istişare et. Sen ekonomist değilsin, bir bilene danış. Sayın Erdoğan yeni bir taktik geliştirdi. Damadı kötü polisi, kendisi iyi polisi oynuyor. Merkez Bankası faiz arttırıyor, Erdoğan haberi yokmuş gibi davranıyor, sahip çıkmak damada kalıyor. Enflasyon yüksek çıkıyor. Erdoğan sorumluluğu yokmuş gibi konuşuyor, ortayı bulmak damada kalıyor. Gidip 'rakamları niye böyle açıkladın?' der gibi, İstatistik Kurumu'nun başkan yardımcısını görevden alıyor. Varlık fonunun başına geçtiğin gibi, Merkez Bankası ve TÜİK'in de başına geç. Daha da ağlama."

'BİRAZ DAHA İLERİ GİDERSE EKMEK BULAMAYANLAR PASTA YESİNLER DİYEBİLİR'

Meral Akşener, ülkede adaleti, huzuru ve mutluluğu tesis edecek İYİ Parti'nin olduğunu bildirerek şunları dedi:

"'AKP biterse Türkiye felakete sürüklenir' diyor. Ne olur mesela? Dolar 6 lira mı olur? Enflasyon yüzde 50'lere mi dayanır? Şirketler birbiri ardına iflas mı eder? Kasada para kalmaz da İşsizlik Fonuna mı göz dikeriz? Türkiye göçmen akınına uğrar da milletin rızkını 4 milyon Suriyeliye mi yediririz? Hiç merak etme. Beş bin yıllık Türk devleti, senin gitmenle yıkılmaz. Gözün arkada kalmasın. Herkes susup sinerken yola çıkan, cesurlar var. Bu ülkede artık, İYİ Parti var. Bu ülkede artık, adaleti, huzuru ve mutluluğu tesis edecek bir İYİ Parti var. Kendini devlet zanneden bu sakat anlayışın örneği yok. Bu, 4. Lui kafasıdır. 16 yıldır başımıza türlü musibetler açan anlayış, tam da budur. Psikiyatristlerin bir çalışmaya ihtiyacı var. Biraz daha ileri giderse ekmek bulamayanlar pasta yesinler diyebilir."

