Akşener'den af kanun teklifine eleştiri: Dünyayı dar ederiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP’nin af teklifine ilişkin, "Bu af hikayesini getirir de FETÖ’nün kodamanlarının salıverilmesine bağlarsanız, dünyayı size dar ederiz" dedi.

İYİ Parti’nin Meclis’teki ilk grup toplantısı CHP’nin grup toplantılarının yapıldığı salonda yapıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ak Parti ve MHP arasındaki ilişkinin bir ittifak ilişkisi olmanın ötesine geçtiğini söyleyerek, "Bu bir köle-sahip ilişkisidir. Küçük ortak büyük ortağın mütemmim cüzü haline gelmiştir" dedi. Meral Akşener, af kanun teklifini eleştirerek şunları söyledi:

"Taktik hep aynı, başrol oyuncusunun aklına bir şey geliyor. Yancısı kendi bulmuş gibi dillendiriyor. Terörün en büyük finansörleri olan uyuşturucu kaçakçılarını affedelim diyorlar. Hırsızları, ihale fesatçılarını affedelim diyorlar. Mafya bozuntularının affedelim diyorlar. Milliyetçi geçinen, milliyetçilikten geçinen parti, Türklüğe hakareti af kapsamına almış. Onu da affedelim diyor. 301'inci maddeyi de araya sıkıştırmış. ‘Tekeden süt çıkmaz’ diye uzun uzun anlatıyordu ya hani, evet tekeden süt çıkmaz ama bilinsin ki saray yancısından da milliyetçi olmaz. Milliyetçiden de saray paspası olmaz, olamaz. Milliyetçiler ipeğe sarılı çeliktir. Ne yana çeksen, o yana uzayan lastik adamlardan milliyetçi olmaz. Bu af hikayesini getirir de FETÖ’nün kodamanlarının salıverilmesine bağlarsanız, dünyayı size dar ederiz."



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×